di Mattia Esposito

RIETI - Nona di ritorno nel campionato di Seconda categoria, sia nel girone B che nel girone C. Proprio nel girone C ancora diverse partite da tenere in considerazione sia nella lotta salvezza, sia per la corsa alla promozione diretta. In settimana, dopo le decisioni del giudice sportivo sono cambiati alcuni equilibri in classifica. Un punto in meno al Cittaducale e due in più alla Rufinese, che quindi compie un altro piccolo passo verso la salvezza.



Sono due gli anticipi del girone C che si giocheranno oggi: la Pro Calcio Cittaducale ospita il Piazza Tevere, mentre il 4 Strade Sacro Cuore riceve il Cittareale, squadra in cerca di punti salvezza. Il programma gare si completerà domani, con tutte le altre gare. Al mattino due partite: la Brictense riceve il Santa Susanna, mentre il Cagis Castelnuovo riceve sul suo campo l’Atletico Sabina. Alle 15 invece in campo Monte San Giovanni e Poggio San Lorenzo, mentre alle 16 tutte le altre. L’Atletico Canneto, in cerca del secondo posto, ospita la Rufinese, mentre la capolista Amatrice affronta in trasferta l’Equicola, reduce da due vittorie consecutive. Turno di riposo per il Quintilianum. Nel girone B lo Stimigliano cerca continuità di risultati, anche se contro la Vejanese non sarà facile.



PROGRAMMA GARE, GIRONE C, IX GIORNATA RITORNO

Pro Calcio Cittaducale – Piazza Tevere (oggi, ore 15. Arbitro La Regina di Roma1)

4 Strade Sacro Cuore – Cittareale (oggi, ore 16. Arbitro Fiore di Roma1)

Brictense – Santa Susanna (domani, ore 11. Arbitro Giannelli di Roma1)

Cagis Castelnuovo – Atletico Sabina (domani, ore 11. Arbitro Imbimbo di Tivoli)

Monte San Giovanni – Poggio San Lorenzo (domani, ore 15. Arbitro Bezzi di Roma1)

Atletico Canneto – Rufinese (domani, ore 16. Arbitro Di Palma di Tivoli)

Equicola – Amatrice (domani, ore 16. Arbitro Cinquepalmi di Roma1)

Riposa: Polisportiva Quintilianum



CLASSIFICA

Amatrice 55

4 Strade Sacro Cuore 47

Atletico Canneto 46

Brictense 40

Poggio San Lorenzo 31

Cagis Castelnuovo ed Equicola 30

Pro Calcio Cittaducale 28

Piazza Tevere 26

Quintilianum 25

Monte San Giovanni 23

Rufinese 19

Atletico Sabina 17

Cittareale 16

Santa Susanna 15



GIRONE B, IX GIORNATA RITORNO

Stimigliano – Vejanese (oggi, ore 16. Arbitro Santilli di Rieti)



CLASSIFICA

Manziana 48

Castel Sant’Elia 46

Civita Castellana 40

Cesano 37

Soratte 36

Sporting Sacrofano 29

Barbarano Romano e Oriolo 27

Stimigliano e Calcio Sutri 24

Città Di Manziana 19

Vejanese 18

Tre Croci 13

Vis Bracciano 10

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA