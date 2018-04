di Michel Saburri

RIETI - Nella nona giornata del campionato di Prima categoria occhi puntati sulla sfida a distanza tra Scandriglia e Passo Corese. La capolista andrà a giocare sul campo del Nomentum, in trasferta anche Passo Corese che giocherà a Grotti. Più distanti tutte le altre, Settebagni se la vedrà con Rebibbia mentre l’Atletico San Basilio ospiterà l’Alba Sant’Elia, Capradosso invece ospiterà Selci. Due i derby sabini: Poggio Nativo-Ginestra e Montasola-Poggio Mirteto. Il Velinia andrà a caccia di punti salvezza pesanti contro l’Atletico Roma che in settimana ha cambiato allenatore ingaggiando Nicola Antognetti dopo le dimissioni di Massimiliano Corbo.



PROGRAMMA GARE, IX DI RITORNO, GIRONE C

Settebagni-Rebibbia (alle 10.30, arbitro Di Lelio di Roma2, andata 0-1)

Atletico San Basilio-Alba Sant’Elia (alle 11, arbitro Valentini di Ciampino, andata 0-3 a tavolino)

Nomentum-Scandriglia (alle 11, arbitro Pizzicoli di Roma1, andata 0-4)

Grotti-Passo Corese (alle 11, arbitro Palladino di Viterbo, andata 0-1)

Capradosso-Selci (alle 15, arbitro Eletti di Tivoli, andata 3-3)

Velinia-Atletico Roma (alle 16, arbitro Gasbarri di Roma1, andata 1-8)

Poggio Nativo-Ginestra (alle 16, arbitro Masci di Roma2, andata 1-3)

Montasola-Poggio Mirteto (alle 16, arbitro Settimi di Viterbo, andata 4-1)



CLASSIFICA

Scandriglia 48

Passo Corese 46

Settebagni 40

Atletico San Basilio 39

Capradosso 38

Nomentum 36

Poggio Nativo 36

Rebibbia 36

Montasola 35

Atletico Roma 34

Ginestra 30

Selci 24

Alba Sant’Elia e Grotti 19

Velinia 17

Poggio Mirteto 16

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:13



