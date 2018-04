di Michel Saburri

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Prima categoria disputatesi domenica scorsa. Molti provvedimenti riguardano l'infuocata sfida tra Scandriglia e Poggio Nativo.



I PROVVEDIMENTI

Squalifica fino al 20 aprile a Renato De Gregori (dirgente Scandriglia) “Per aver rivolto espressioni offensive ai calciatori delle squadre avversari alla fine del primo tempo”; squalifica fino al 31 dicembre a Giuseppe Angeloni (Scandriglia) “espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare minacciava l'arbitro e lo colpiva con una leggera manata al volto procurandogli momentaneo dolore. Gli rivolgeva inoltre espressioni offensive. Veniva fatto allontanare da un proprio dirigente. Sanzione così determinata in considerazione della sosta estiva dei campionati”; sei giornate ad Antonio Domenici (allenatore Poggio Nativo) “Perchè, a fine gara provocava e derideva la tifoseria avversaria con gesti e gravi offese provocandone la reazione. Reiterava tale comportamento creando una zuffa fra i tesserati. L'intervento della Forza Pubblica ristabiliva l'ordine e lo scortava all'uscita dell'impianto sportivo”, due giornate a Stefano Bastioni (Capradosso), Omar Mevoli (Scandriglia), un turno a Peppino Tulli (allenatore Ginestra) “allontanato per aver calciato il pallone contro la rete di recinzione in segno di protesta nei confronti dell'arbitro”, Domenico Mostarda (Poggio Nativo), Michele Patacchiola (Alba Sant’Elia), Federico Fiordiponti (Ginestra), Diego Galletti (Montasola).

