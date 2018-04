di Michel Saburri

RIETI - In Prima categoria si scalda il finale di stagione, il distacco tra Scandriglia e Passo Corese è ridotto a soli due punti. In coda tre punti fondamentali per Selci che potrebbe anche riuscire ad evitare il playout se riuscirà ad aumentare il vantaggio sulla penultima.



COMMENTI, VIII DI RITORNO, GIRONE C



Alba Sant’Elia-Capradosso 2-1

Pengili, Scardaoni (A), Buzzi (C)

Virgilio D’Annibale (Allenatore Alba Sant’Elia): «Abbiamo recuperato una bella partita. Sapevamo che alla lunga, il caldo avrebbe condizionato entrambe le due formazioni. I cambi sono stati decisivi, perché ho inserito ragazzi freschi, che hanno mantenuto alto il ritmo di gioco. Bella vittoria».

Luciano Micaloni (Dirigente Capradosso): «Primo tempo a senso unico: dominato dai nostri ragazzi. Nel secondo tempo, vi è stato un brusco calo fisico e, perciò, abbiamo subìto le due reti avversarie. L’Alba è una squadra giovani e ben messa in campo: complimenti a loro per la vittoria».



Passo Corese-Velinia 4-0

Gerli, Di Giacinto, C. Mechelli, Italiano

Simone Fratini (direttore sportivo Passo Corese): «Era importante l’approccio alla gara, non dovevamo sottovalutare l’avversario e siamo scesi bene in campo chiudento il primo tempo sul 3-0. Risultato importante vista anche la sconfitta di Scandriglia, ci fa ben sperare per raggiungere l’obiettivo».

Marco Pompili (allenatore Velinia): «Purtroppo in trasferta ci presentiamo sempre rimaneggiati e spesso non in maniera adeguata, se lo fai poi con una, se non la migliore squadra del girone, non hai scampo. Dopo 30' eravamo sotto di 3 goal, c'è poco da commentare se non il fatto che se non ci presentiamo in altre condizioni in campo non andremo lontani. Inoltre da segnalare la sportività della società avversaria in occasione dell'infortunio al piede ad Amadei a cui va un grosso in bocca al lupo».



Ginestra-Montasola 2-1

Conti, Fiordiponti (G)

Peppino Tulli (allenatore Ginestra): «Siamo sulla buona strada per ottenere, non facciamo ancora calcoli, pensiamo solo a noi stessi. Partita tosta, siamo andati sul doppio vantaggio, a sei minuti dalla fine del primo tempo ci siamo fatti beffare. Nel secondo tempo abbiamo costruito tanto ma non siamo riuscito a fare gol, all’ultimo secondo poi abbiamo rischiato la beffa. Molto contento di quanto fatto finora».

Montasola non rilascia dichiarazioni



Poggio Mirteto-Grotti 2-1

Antonelli, Avenali (P), Festuccia (G)

Marco Sautelli (presidente Poggio Mirteto): «C’era un risultato solo a disposizione per continuare a sparera ed era la vittoria che dedichiamo al nostro vicepresidente Alessandro Calvani, auguri per una pronta guarigione».

Stefano Sinilbadi (allenatore Grotti): «Dispiace perdere in questa manierea, senza praricamente subire in porta. Non tutto viene per caso, non è solo sfiortuna durante la settimana bisogna allenarsi meglio. Inutile fare calcoli da qui alla fine».



Atletico San Basilio-Settebagni 1-1

Puzielli (A), Ragaglini (S)

Emanuele Salustri (direttore sportivo Settebagni): «Pareggio strappato nel finale, campo difficile non è facile fare punti qui. Ce la giocheremo fino alla fine, dobbiamo essere bravi a non perdere punti contro le ultime della classe».



Atletico Roma-Rebibbia 3-5

2 Bianco, Carbone (A), Indraccolo, De Sontes, 2 Ndoja, Vigorito (R)

Massilimiano Chialastri (direttore sportivo Atletico Roma): «Commentare una gara del genere è difficile. Dobbiamo tutti onorare la maglia e le gare che rimangono da qui alla fine. Oggi ha meritato il Rebibbia. Dalle sconfitte cosi si capiscono tante cose. Bisogna accettare le sconfitte e su quelle costruire qualcosa di diverso per il futuro prossimo. L’Atletico Roma è vivo».

Gianluca Cippitelli (allenatore Rebibbia): «Siamo andati sempre in vantaggio, loro però hanno grande qualità e sono sempre riusciti a riprenderla. Dopo il 3-3 siamo stati bravi a dare il colpo di coda vincente e a mantenere il risultato fino alla fine. Grande prestazione, i ragazzi stanno disputando un gran finale di campionato, siamo andati anche oltre le più rosee aspettative».



Selci-Nomentum 3-2

Mercuri, Ouho, Murati (S), autogol Iacobelli, Pollini (N)

Tiziano Fioravanti : «Partita piena di emozioni e con una prova di carattere mai vista in questa stagione, al 34’ autogol di Iacobelli al 40’ su un errore del nostro portiere Polinni ha appoggiato in rete e il primo tempo si è chiuso così. Nelle ripresa siamo entrati in campo con la tigna giusta aggredendo ogni palla e non lasciando spazio agli avversari: al 48’ Mercuri con un gran colpo di testa ha accorciato le distanze e al 51’ il solito bomber Ouho ha fatto un altro eurogoal dei suoi. Al 75’ il quinto juniores in campo Murati ha segnato il gol del vantaggio con un cucchiaio da vero fuoriclasse. Un ringraziamento speciale va alle Majorettes Golden Stars Sabine che nell’intervallo ci hanno allietato con uno spettacolo da cheerleader»

Filippo De Rossi (diretto sportivo Nomentum): «Abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol ma nella ripresa complici due nostre disattenzioni abbiamo preso due gol nel giro di pochi minuti e poi dopo è arrivato anche il gol della vittoria. Probabilmente pensavamo di averla chiusa ma chiaramente non è stato così».



Scandriglia-Poggio Nativo 1-2

Mevoli (S), D’Angeli, Cacciamani (P)

Luca Orati (presidente Scandriglia) “Sapevamo della difficoltà della gara e delle insidie che nascondeva. Per quanto se ne dica o si continui a far credere, di fronte avevamo una società che nel corso dell'anno ha fatto investimenti molto superiori a quella che é la nostra portata, e ha una rosa molto più ampia della nostra. Comunque onore a loro che oggi sono riusciti a coronare la vittoria della Champions League. Batterci era l’unico traguardo raggiungibile dopo tante chiacchiere, aspettative e grandi investimenti. Perdiamo imbattibilità casalinga dopo 26 partite. Dispiace per come è avvenuta la sconfitta, e sopratutto per come è terminata visto che si sfiorata una mega rissa, ma quando semini vento raccogli tempesta. Partita condizionata oltremodo da un arbitraggio di parte, che ci ha negato un paio di rigori netti e fermati in un paio di occasioni per fuorigioco inesistente. Campionato riaperto, ma faremo tutto il possibile per portarlo a casa».

Antonio Domenici (allenatore Poggio Nativo): «Ai miei avevo dato i loro numeri: 11 gare in casa, 11 vittorie. 41 gol fatti e 5 subiti. Un'armata con due o tre giocatori fuori logica. Ma i miei sono leoni indomabili e complice la sosta pasquale, abbiamo avuto tanto tempo per preparare la gara. E penso si sia visto. Credo che Poggio Nativo abbia dominato tatticamente, atleticamente, tecnicamente è soprattutto mentalmente. Sapevamo che sarebbe stata durissima, ma sapevamo pure che tra noi e loro nella partita secca poteva accadere di tutto. È pur vero per che le due loro assenze (Cann e Sciarra) sono pesate molto. Ma oggi, non posso che esaltare la prestazione dei miei, dal primo all'ultimo dei 21 convocati: chi ha visto la gara, colori e tifo a parte, avrà idee in merito ed avrà visto la netta differenza di oggi. Comunque onore a loro per il gran campionato che stanno facendo: parliamoci chiaro, Scandriglia salvo alcune occasioni, ha fatto 3 o 4 gol a tutti. E spesso in scioltezza. Gli va riconosciuto».



CLASSIFICA

Scandriglia 48

Passo Corese 46

Settebagni 40

Atletico San Basilio 39

Capradosso 38

Nomentum 36

Poggio Nativo 36

Rebibbia 36

Montasola 35

Atletico Roma 34

Ginestra 30

Selci 24

Alba Sant’Elia e Grotti 19

Velinia 17

Poggio Mirteto 16



PROSSIMO TURNO, IX GIORNATA DI RITORNO

Atletico San Basilio-Alba Sant’Elia

Capradosso-Selci

Grotti-Passo Corese

Montasola-Poggio Mirteto

Nomentum-Scandriglia

Poggio Nativo-Ginestra

Settebagni-Rebibbia

Velinia-Atletico Roma

