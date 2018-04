di Michel Saburri

RIETI - Nel campionato di Prima categoria Poggio Nativo espugna il campo della capolista Scandriglia e riapre il campionato. Passo Corese infatti batte il Velinia e si porta a soli due punti dal primo posto. Settebagni pareggia a San Basilio, mentre Capradosso perde contro l’Alba Sant’Elia che ottiene tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Ginestra invece si aggiudica il derby contro Montasola mentre Poggio Mirteto torna alla vittoria battendo per 2-1 Grotti. Rebibbia chiude in crescendo vincendo in trasferta contro l’Atletico Roma, vittoria pomeridiana pesantissima anche per Selci in casa contro Nomentum.



RISULTATI E MARCATORI, VIII DI RITORNO, GIRONE C

Alba Sant’Elia-Capradosso 2-1: Pengili, Scardaoni (A), Buzzi (C)

Passo Corese-Velinia 4-0: Gerli, Di Giacinto, C. Mechelli, Italiano

Ginestra-Montasola 2-1: Conti, Fiordiponti (G)

Poggio Mirteto-Grotti 2-1: Antonelli, Avenali (P), Festuccia (G)

Atletico San Basilio-Settebagni 1-1: Puzielli (A), Ragaglini (S)

Atletico Roma-Rebibbia 3-5: 2 Bianco, Carbone (A), Indraccolo, De Santes, 2 Ndoia, Vigorito (R)

Scandriglia-Poggio Nativo 1-1 Cavallari (S), D’Angeli, Cacciamani (P)

Selci-Nomentum 3-2: Mercuri, Ouho, Murati (S), autogol, Polinni (N)



CLASSIFICA

Scandriglia 48

Passo Corese 46

Settebagni 40

Atletico San Basilio 39

Capradosso 38

Nomentum 36

Poggio Nativo 36

Rebibbia 36

Montasola 35

Atletico Roma 34

Ginestra 30

Selci 24

Alba Sant’Elia e Grotti 19

Velinia 17

Poggio Mirteto 16

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA