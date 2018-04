di Michel Saburri

RIETI - Dopo la pausa tornano in campo le squadra impegnate nel campionato di Prima categoria. Domani si gioca l’ottava giornata di ritorno: occhi puntati sulla sfida tra Scandriglia e Poggio Nativo, le due matricole che lo scorso anno si erano date battaglia in Seconda categoria. Più agevole il compito delle inseguitrici reatine: Passo Corese ospiterà il Velinia mentre Capradosso andrà a far visita all’Alba Sant’Elia. Sfida d’alta quota tra Atletico San Basilio e Settebagni mentre l’Atletico Roma ospiterà Rebibbia. Derby sabino tra Ginestra e Montasola, Selci invece cercherà punti salvezza in casa contro Nomentum.



PROGRAMMA GARE, VIII DI RITORNO, GIRONE C

Alba Sant’Elia-Capradosso (alle 11, arbitro Prencipe di Tivoli, andata 0-2)

Passo Corese-Velinia (alle 11, arbitro Giannotti di Roma1, andata 3-2)

Ginestra-Montasola (alle 11, arbitro Nuccetelli di Roma2, andata 0-1)

Poggio Mirteto-Grotti (alle 11, arbitro Gallese di Roma1, andata 1-2)

Atletico San Basilio-Settebagni (alle 11, arbitro Giansanti di Roma2, andata 3-3)

Atletico Roma-Rebibbia (alle 11, arbitro Torreti di Ostia Lido, andata 3-1)

Selci-Nomentum (alle 16, arbitro Angiolosanto di Ostia Lido, andata 1-5)

Scandriglia-Poggio Nativo (alle 16, arbitro Pozzi di Roma1, andata 1-0)



CLASSIFICA

Scandriglia 48

Passo Corese 43

Settebagni 39

Capradosso e Atletico San Basilio 38

Nomentum 36

Montasola 35

Atletico Roma 34

Poggio Nativo e Rebibbia 33

Ginestra 27

Selci 21

Grotti 19

Velinia 17

Alba Sant’Elia 16

Poggio Mirteto 13

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA