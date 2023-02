In Prima Categoria, sorride Poggio San Lorenzo, pari per Ginestra e Fiamignano Valle del Salto. Risultati, classifica e commenti

RIETI - Termina il fine settimana e con esso la sedicesima giornata del campionato di Prima Categoria, solo cinque match giocati in giornata con due rinvii per impraticabilità campo, due pareggi e una sola vittoria per le “reatine” in questo ultimo weekend di febbraio.

Risultati, marcatori e commenti (XVI giornata):

Poggio San Lorenzo-Brictense 6-0: De Angelis, Ippoliti, Ippoliti, Massimi, De Angelis, Ippoliti (P)

Emanuele Pezzotti (DS Poggio San Lorenzo):” Partita maschia ma corretta, andiamo meritatamente in vantaggio con un calcio di rigore finalizzato da de Angelis, raddoppiamo poi con una doppietta del giovane Ippoliti. Il primo tempo lo chiudiamo sul 3 a 0 secondo me meritato. Rientriamo e caliamo il poker con un gran gol di Massimi, chiudendo poi la partita con la tripletta di Ippoliti e rigore di De Angelis che chiude il punteggio sul 6 a 0. Risultato che abbiamo cercato e ci siamo costruiti in settimana, dedico la vittoria alla società e a mister Donati e Chiaretti, auguro infine un grosso in bocca al lupo agli amici della Brictense, soprattutto all’amico Bevilacqua e al mister della Brictense persona seria e preparata”.

Accademia Sporting Roma-Fiamignano Valle Del Salto 0-0

Senneca Giancarlo (Tecnico Fiamignano Valle Del Salto):” Abbiamo iniziato la partita abbastanza concentrati, venivamo da una buona gara nella scorsa settimana, oggi eravamo in campo con ben sei ragazzi fuori quota tutti under duemila. Abbiamo incontrato una squadra ostica, nel primo tempo abbiamo ben fatto sia in fase difensiva che la fase in di ripartenza, nel secondo tempo come al solito siamo cresciuti e la squadra ha avuto nel finale due ottime occasioni che se fossimo stati leggermente più attenti avremmo sfruttato nel miglior modo possibile. Da menzionare la concentrazione e la personalità dei ragazzi entrati a partita in corso, sono veramente contento di avere una rosa così perché ho un gruppo di ragazzi su cui posso contare da dall'inizio alla fine della gara. Sono contento del risultato, un punto che ci fa rimanere nella zona alta della classifica, sicuramente ci prepareremo bene anche perché dopo la sosta della prossima settimana cominciamo ad avere scontri diretti che saranno per noi determinanti. Ottimo l'arbitraggio, è stato veramente un ottimo direttore. Ancora un complimento ai sei fuori quota che oggi hanno giocato veramente bene”.

III Municipio Calcio-Ginestra 2-2: Micarelli, Di Casimirro (G)

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra):” Era una partita determinante per noi e ne usciamo "salvi" grazie al rigore di Di Casimirro al quarantatreesimo. Sono parzialmente contento del risultato ma comunque bisogna dire che qualche giornata fa partite come queste terminavano sicuramente peggio. Stiamo crescendo, la squadra è viva e oggi mentalmente ha saputo reagire allo svantaggio che avrebbe potuto tagliarci le gambe visto il minuto in cui è arrivato (35’ 2t) ma soprattutto per come è arrivato, un probabile fuorigioco dove noi abbiamo atteso il fischio dell'arbitro che non è arrivato mentre loro hanno avuto tempo e spazio per concludere due volte, insomma un brutto errore, peccato perché siamo sempre stati ordinati e sicuramente con più cattiveria avremmo potuto raccogliere di più. La squadra è molto giovane oggi in campo titolari un 2004 un 2005 e molti nati dopo il 2000, per questi ragazzi bisogna sempre mettersi a disposizione e cercare col lavoro di farli crescere, ci vuole tempo che forse non abbiamo, ma sono fiducioso. Da martedì testa all'Alba del mio amico Marco Pompili sarà bello rivederci e affrontarci”.

Accademia Calcio Sabina-Monterotondo 1935 0-1

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina):” Partita bella maschia da entrambe le parti , gli obbiettivi erano diversi , ma i miei ragazzi l’hanno giocata con la determinazione e atteggiamento che gli avevo chiesto , dispiace aver perso solo al novantaseiesimo minuto perché forse gli avversari credevano che i miei si scansassero viste le continue lamentele degli ospiti su come stavamo interpretando la partita, forse sono venuti a Forano pensando di fare la goleada ma non è stato così. Comunque sia complimenti a tutti”.

Football Jus-Soratte 4-1

Alba Sant’Elia-Città Di Rieti: Rinviata causa impraticabilità campo

Casperia-Castelnuovese Calcio: Rinviata causa impraticabilità campo

Classifica:

Monterotondo 1935 37

Città Di Rieti 34*

Fiamignano Valle Del Salto 33

Soratte 31

Castrum Monterotondo 23

Accademia Calcio Sabina, Accademia Sporting Roma, Football Jus 21

Poggio San Lorenzo 18

Casperia* 17

III Municipio Calcio, Castelnuovese Calcio* 13

Brictense 11

Ginestra 7

Alba Sant Elia* 5