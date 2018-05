di Andrea Giannini

RIETI - Si conclude a reti inviolate la sfida della tredicesima giornata di ritorno di Prima categoria tra Alba Sant’Elia, che continua a lottare per la salvezza, e Ginestra. Partita con pochi tiri da parte di entrambe le squadre e gioco che si sviluppa al centro del rettangolo di gioco.



Primo tempo che vede l’Alba padrona del campo e che esprime con semplicità il suo gioco. Poche azioni degne di nota a parte una punizione al 32’ da parte dei padroni di casa che l’estremo difensore blocca in due tempi e al minuto 35’ Conti con un tiro dal limite mette in difficoltà Napoleone che con un spendita parate mette il pallone sul fondo.



Secondo tempo che vede sempre la squadra di mister D’Annibale proporre il suo gioco. Al 20’ De Luca prova un tiro del limite della piccola area che viene respinto forse con un tocco di mano. Il direttore di gara non vede nulla e lascia proseguire il gioco nonostante le numerose proteste. Al 32’ è Pengili a far paura all’estremo al portiere ospite: con un tiro dai 30 metri che sfiora il palo. Nel tiro si fa male e pochi minuti dopo esce dal campo zoppicante. Nei minuti di recupero Bertone appena entrato si ritrova solo davanti al portiere ma si allunga la palla che finisce sul fondo. Si conclude con un punto per squadra al Vecchiarelli di Villa Reatina.



COMMENTI

«La partita l’abbiamo fatta solo noi - afferma il tecnico dell’Alba Virginio D’Annibale - è mancato solo il gol, forse per colpa forse dell’ultimo passaggio e per i pochi tiri in porta. Fisicamente comunque stiamo bene, lottiamo fino alla fine. Siamo cresciuti nel gioco e di questo ne sono molto contento. L’arbitro? È arrivato con quindici minuti di ritardo con tono spocchioso e ha arbitrato in maniera inguardabile da entrambe le parti».

«Risultato giusto - afferma il tecnico del Ginestra Peppino Tulli - per fine stagione mi è sembrata una buona partita, viva anche per merito loro. Auguro loro un in bocca al lupo perché con questo modo di giocare, credo si salvino».



IL TABELLINO

Alba Sant’Elia : Napoleone, De Luca, Samperna, Cardini, Mattei, Patacchiola, Cantonetti, Caffarelli, Di Loreto (26’ st Bertone), Cesaretti, Pengili (32’ st Cresta). A Disp: Santucci, Di Maio, Baginka, Gregori, Ortenzi. All. D’Annibale.

Ginestra : Ifilti, Patras, Marcangeli, Monte, Giontella, Zerbo, Marcelli (35’ st Fioroni), Aureli (15’ st Ademi), Scardocci (38’ st Vito), Conti, Fiordiponti (6’st Pandolfi). A Disp: Bossi, Gudi, Boni. All. Tulli.

Arbitro : Nechita di Tivoli.

Note : ammoniti Mattei, Cardini, Di Loreto, Patacchiola. Recupero 5’ st.





Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:04



