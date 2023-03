Un gol di Jurado riporta in vetta il Città di Rieti: Alba Sant'Elia ko 0-1. Foto

RIETI - Il Città di Rieti vince il recupero contro l'Alba Sant'Elia grazie a una rete di Jurado nel primo tempo (0-1) e riagguanta il Monterotondo 1935 in vetta alla classifica del girone B di Prima categoria.

Match che parte subito bene per il Città Di Rieti che forte del secondo posto parte col piede giusto e riesce a trovare il vantaggio al sedicesimo minuto con Jurado che riceve uno splendido passaggio dalla fascia di Volponi, approfitta della mischia creatasi in area, insacca in rete e porta in vantaggio i suoi. Match che prosegue con le solite avanzate degli uomini di Pagliarini che creano tanto ma non riusciranno poi a trafiggere la difesa avversaria che, riesce a tenere banco per tutto il resto della gara senza però trovare il goal del pareggio. 1-0 indicherà il tabellino finale con il Città di Rieti che festeggia l’aggancio in classifica ai danni del Monterotondo al primo posto con 46 punti, mercoledì da dimenticare invece per l’Alba che non approfitta del match di recupero e resta al penultimo posto con 8 punti.

Risultato, marcatori e commenti

Alba Sant’Elia-Città di Rieti 0-1: Jurado (C)

Marco Pompili (tecnico Alba Sant'Elia): «Commentiamo un'altra partita con un'ottima prestazione, ma senza punti; oggi abbiamo affrontato la prima della classe e non si è vista la differenza. abbiamo approcciato molto bene la partita, prendendo goal per esserci dimenticato un uomo in area di rigore, posizione comunque molto dubbia, ma direi quasi sicuramente di fuorigioco, l'arbitro non ha notato il tocco del compagno. Teniamo botta e dopo 10' di confusione riprendiamo a giocare, creando comunque occasioni e tenendo la partita in equilibrio fino alla fine. Partita tosta, ma corretta, nonostante la posta in gioco. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e speriamo di ripetere questa prestazione domenica prossima»

Mirko Pagliarini (tecnico Città di Rieti): «Partita in cui non ci sono state grandi occasioni esclusa quella del goal, non abbiamo rischiano praticamente nulla se non su qualche mischia. Campo difficile, iniziamo un po’ ad accusare la stanchezza visti i tanti impegni dell’ultimo mese, circa tre partite a settimana. Abbiamo provato ad esprimere comunque il nostro gioco nonostante il campo non fosse congeniale alle nostre caratteristiche. Bene così, la cosa importante è vincere e continuare a guardare solamente il nostro cammino».