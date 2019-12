© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, l’associazione Rulli e Cantine è tornata a lavoro e dopo l’appuntamento che ha richiamato tanta gente, a spasso per il paese, tra arte e gastronomia, questa volta presenta la prima edizione della manifestazione Presepi Nei Vicoli.«Natale si avvicina e il Comitato è di nuovo in fermento - spiega il presidente dell’associazione Sandro Angeletti - Per la gioia dei nostri bambini, per le nonnine e nonnini, insomma per tutti, è in arrivo Babbo Natale che il 21 dicembre, sfrecciando su moto d’epoca, porterà dolci, tra i suoni delle zampogne. Non mancheranno bevande calde, ma al centro dell’evento ci sarà il calore del presepe. Tanti Presepi saranno esposti in bella mostra e ogni famiglia che vorrà, potrà esibire il proprio, in un abbraccio comune a chi visiterà il paese».Per tutta la giornata di domenica 8 dicembre sarà possibile recarsi in piazza Santa Maria del Popolo, portando con sé decorazioni natalizie che vestiranno a festa il grande albero, già presente davanti la chiesa.Il 20 dicembre il comitato, in compagnia di babbo natale visiterà la scuola primaria di Santa Rufina, per raccogliere le letterine dei bambini.«Rulli e cantine – aggiunge Angeletti – non è solo cibo, ma è stata anche una fantastica occasione per occuparsi del sociale, in particolare dell’infanzia. L’associazione ha donato al paese cinque segnali di attenzione rivolti agli automobilisti, per ricordare di abbandonare la frenesia, la fretta, lo stress e di prestare attenzione, perché a Santa Rufina i piccoli giocano ancora per strada».Sabato 21 dicembre alle 15 gli zampognari porteranno un po' di magia alla Residenza Sanitaria Assistita di Santa Rufina, prima di iniziare il loro giro per le vie del paese. Alle 15 è in programma anche l’apertura dell’esposizione dei presepi nel centro storico, che dal cantinone, all’inizio di via Contra, si snoderà verso i vicoli della piazzetta, nella zona Pacino, per culminare in via corridoio. Lungo il percorso si potranno gustare dolci natalizi accompagnati da vin brulè. Ci sarà anche un gruppo di babbi natale, in sella a moto d’epoca, pronti a raccogliere le letterine dei bambini.Alle 21 la giornata di festa si concluderà con un concerto nella chiesa di Santa Maria del Popolo con il gruppo 6/8 Ensemble e le poesie di Vasco Ursini.Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 349 - 6667130.