Rieti, presepe vivente a Poggio Mirteto

L'iniziativa e le repliche

L'organizzazione

RIETI - Tradizione e devozione, spettacolo ed emozioni. A Poggio Mirteto bilancio più che lusinghiero per la prima edizione del Presepe vivente (un'immagine nella foto) realizzato il giorno di Santo Stefano nell’antico centro storico, nelle piazze e vicoli della “Poggio Vecchia”. Si è andati oltre ogni più rosea aspettativa per la grande partecipazione da parte della gente e per la riuscita di un evento che ha rappresentato l’avvio della nuova bella iniziativa che ora prevede subito due repliche: domenica pomeriggio e poi il giorno dell’Epifania quando arriveranno i Magi.Archiviata la “prima assoluta” del Presepe vivente di Poggio Mirteto nella quale il numeroso pubblico ha potuto assistere alla ricostruzione delle atmosfere dell’epoca con la Natività e le fasi principali grazie ad un esercito di figuranti (oltre 100 persone hanno impersonato soldati pretoriani, popolani, pastori) nella suggestiva cornice del centro storico di Poggio Mirteto, adesso l’evento che ha avuto unanime apprezzamento dai convenuti si ripropone cercando di coinvolgere la maggiore platea possibile nelle due repliche il 29 dicembre e 6 gennaio con inizio alle 17. La riproposizione della Natività è stato il frutto dell’iniziativa e del lavoro di alcuni cittadini che hanno coinvolto associazioni locali. Per le due repliche si prevede il tutto esaurito anche perché verranno allestiti per tutta via Cavour suggestivi spazi per la somministrazione di alimenti e bevande tipiche con la colonna sonora di musiche natalizie.«Un ringraziamento a tutti gli abitanti del centro storico – è quanto detto al termine dagli organizzatori- e a tutti coloro che hanno contribuito alla migliore riuscita dell'iniziativa».Per inciso al di là della grande collaborazione, l’idea e la realizzazione ha visti coinvolti in prima persona 4 cittadini in modo particolare: Grazia e Marilena Grassi costumiste e scenografia, Alessandro Cinosi e Luciano Saburri per quel che riguarda l’allestimento di cantine e del percorso i quali, hanno avuto l'ausilio di alcuni volontari ,che si spera in futuro diventino sempre di più.