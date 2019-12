© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Niente sosta per le festività di fine anno in serie A2. Nel weekend si torna in campo e per la Zeus Npc arriva la Bcc Treviglio: secondo posto in classifica con 18 punti in compagnia di Agrigento, Casale e Torino.Anche in questo campionato, la compagine bergamasca si è confermata un'avversaria temibile per chiunque, ancora ben allenata dal coach Vertemati, che dopo un avvio a fasi alterne ha ricollocato la Bcc in alta classifica.Reduce da quattro successi consecutivi, cinque le vittorie nelle ultime sei uscite, Treviglio è rimasta tra i piani alti, anche grazie alle ottime scelte condotte in estate dalla società, che alla gran parte del gruppo dello scorso anno ha aggiunto i due stranieri: Aj Pacher, ottimo tiratore, con 17.4 punti di media a partita è il miglior realizzatore tra i suoi, oltre che uno dei giocatori più impiegati del torneo.L'altro straniero, è il bulgaro Ivanov, ma intanto la Bcc si gode l'esplosione del giovane Palumbo: dopo l'ottima stagione scorsa, il classe 2000 si sta confermando tra i migliori under della serie A2 e viaggi a 9.4 punti di media. Regia di talento, grazie all'apporto dell'affidabile Lorenzo Caroti, mentre sotto canestro spiccano ancora i 215 cm di Jacopo Borra. Pochi cambiamenti anche in panchina: Vertemati può ancora contare su Reati, tiratore di spessore e tra i migliori del girone Ovest e sull'atletismo di Ursulo D'Almeida. Completano il roster i giovani Nani, Manenti e Taddeo.