COSI' IN CAMPO

Zeus Energy Rieti

Gevi Napoli

Arbitri

Ultimo aggiornamento: 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'attesa è terminata, stasera, 16 ottobre, la Zeus Npc Rieti torna di scena tra le mura amiche, l'ultima volta contro la De' Longhi Treviso finì tra gli applausi di tutto il PalaSojourner, al termine di una stagione memorabile. Proprio da quegli applausi che coach Rossi vuole ripartire, ma c'è bisogna prima di trovare una prestazione e una vittoria che indichi la strada alla formazione reatina, e alle 21 contro la Gevi Napoli l'occasione è ghiotta.L'avversario è uno di quelli tosti, la compagine partenopea è reduce dalla sconfitta interna contro Latina, le ambizioni del club sono altissime e Lulli dispone di tutte le carte in regola per far bene: Roderick, Sherrod e il regista Monaldi, sono i tre elementi sui cui bisognerà tenere alta l'attenzione, senza dimenticare i validissimi Sandri, Chessa e l'ex Spizzichini.Di fronte però c'è una Zeus ferita, forte della spinta del suo pubblico dovrà fare passi in avanti rispetto alla gara di sabato, a partire dall'attacco: i 52 punti realizzati a Treviglio sono troppo pochi per impensierire Napoli. Tra le soluzioni che Rossi potrebbe prendere in considerazione per tentare di dare continuità in fase offensiva, non è da escludere che in corso d'opera venga chiamato in causa anche Stefanelli, ancora in via di recupero. L'unico ex della sfida è Stefano Spizzichini, partita speciale anche per coach Rossi, napoletano affronterà la squadra della sua città.Alla vigilia del match, il tecnico amarantoceleste commenta così la sfida: «Giochiamo contro la squadra che è stata la regina del mercato - afferma Rossi - con acquisti di grande livello, un roster di primissimo fascia, la sfida va da sè che è molto difficile. Ci aspettiamo una reazione caratteriale forte, perchè a Treviglio siamo usciti dal campo consapevoli che potevamo fare qualcosa di meglio, è chiaro che siamo solo all'inizio del processo di crescita della squadra, però domani sperando nell'aiuto importantissimo del nostro pubblico, vogliamo cercare di dare un'impronta caratteriale diversa - mentre sui punti di forza degli avversari il tecnico continua - Il talento di Roderick, il migliore giocatore della scorsa A2, sarà un fattore, un quintetto di alto livelllo, Sherrod è un giocatore qualitativamente importante per la categoria, Sandri viene da una promozione, Monaldi dalla serie A1, è veramente una squadra di alto livello, però questo deve essere uno stimolo per noi per cercare di testarci su un terreno che è ancora sconosciuto, perchè il campionato è appena iniziato e le indicazioni della preseason sono sempre relative - in chiusura un appello al pubblico - Mi aspetto grande sostegno, grande aiuto nei momenti di difficoltà che sicuramente ci saranno, questa è una squadra che lavora con grande applicazione, non manca mai l'impegno il desiderio di migliorarsi. Siamo consapevoli che avremmo delle difficoltà, ma siamo qui per affrontarle, nei momenti critici mi aspetto che il pubblico come sempre sia il nostro sesto uomo, il fattore che ci permetterà di superare qualche ostacolo in più».Mentre il coach della Gevi Napoli, Gianluca Lulli, presenta così la sfida:«La sconfitta di domenica con Latina brucia ancora, soprattutto per i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la gara. Non siamo stati continui nell’arco dei 40′, a sprazzi abbiamo espresso un buon gioco. Dopo due mesi di preparazione è normale che non ci sia continuità, c’è bisogno ancora di un po’ di tempo per costruire una buona intesa di squadra. Nonostante tutto domani torneremo in campo. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita di con Rieti. Giocheremo contro una squadra importante che ha perso all’esordio. Sarà una battaglia, ma vogliamo presentarci nel miglior modo possibile. Vogliamo riprenderci i due punti persi domenica per presentarci al PalaBarbuto con una vittoria davanti al nostro pubblico».: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Finco, 98 Mammoli. Coach: Rossi: 1 Spera, 4 Guarino, 8 Roderick, 9 Klačar, 10 Chessa, 11 Dincic, 12 Sandri, 13 Milosevic, 32 Monaldi, 34 Spizzichini, 35 Sherrod, 85 Milani. Coach: Lulli: Caforio di Brindisi, Saraceni di Zola Predosa (Bo), Marota di San Benedetto del Tronto (Ap)