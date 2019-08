RIETI - Si alza il sipario sulla nuova Zeus Npc, presentata in grande stile da patron Cattani e il suo staff davanti a un PalaSojourner che per la classifica presentazione di inizio stagione non delude le aspettative. Resa nota anche la nuova campagna abbonamenti, prezzi leggermente aumentati su tutti i settori dell’impianto.



Cori e applausi fin dalle prime parole di Peppe Cattani, emozionassimo e sorpreso per l’ottima presenza di pubblico, che ringrazia l’operato di Gianluca De Ambrosi, la dottoressa Chiara Nobili e Mattia Consoli, tutte e tre alle prese con nuove avventure. Un forte incoraggiamento alla nuova squadra.

«Prevedo una stagione molto impegnativa, dopo un’estate pesante per le numerose attività portate avanti» mentre sul progetto del crowdfunding il presidente è ancora speranzoso di raggiungere il traguardo. Continua la partnership con Mariani Sport, avviata da questa stagione la collaborazione con Settantallora.

Parola anche al diesse Martini, convito che: «La squadra non ci deluderà, i ragazzi sono tutti combattivi e carichi», affidata al diesse la presentazione della campagna abbonamenti, prezzi leggermente aumentati per gli abbonamenti (ma le gare sarano di più), validi per l’intero campionato e la fase ad orologio. Sconti per universitari, under 12 e over 70, dunque nessuna gratuità da quest’anno. Prezzi che vanno dai 355 € del parterre intero, ai 175€ della tribuna non numerata, passando ai 215€ della tribuna numerata, mentre è di 95€ il prezzo della Curva Terminillo.

Sarà Paolo Matteucci, il nuovo responsabile del settore giovanile, emozionato e carico per la nuova avventura «Ringrazio Peppe Cattani, è il 41esimo di attività, sostituisco Gianluca De Ambrosi, che ha dato tanto, spero di essere all’altezza di questo importante incarico che mi è stato affidato»

Il coach Alessandro Rossi: «Grazie Peppe e a Gianluca per la rinnovata fiducia, abbiamo provato a lavorare duramente, ci tenevo a dire che la priorità è stata trovate gente che sposasse la nostra causa, essere persone viene prima, hanno voluto fortemente questa piazza, esigente e affettuosa, ci sarà equilibrio come sempre, la differenza la faranno i dettagli. Rieti sa dare tanto e i ragazzi lo capiranno presto».

Presentazione dello staff dirigenziale, tecnico, l’unico volto nuovo è Mario Cottignoli e medico affidata alla responsabile dell’ufficio stampa Viola Lopez, poi a spazio alla squadra e via ai cori. Al termine della conferenza stampa, foto di rito per squadra e staff, poi via all’abbraccio con la tifoseria.

