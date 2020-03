Ultimo aggiornamento: 12:25

RIETI - Ormai è ufficiale, riprende il campionato e la Zeus nel weekend andrà a Casale Monferrato: si giocherà a porte chiuse, come la fase a orologio (ancora incerta la data dell'inizio, l'ipotesi più accreditata è quella del 18 marzo) fino al 3 aprile. C'è la sfida ai padroni di casa della Junior, terza in classifica con 32 punti, cercherà di sorprendere la Zeus per sperare ancora di chiudere al secondo posto, con la diretta concorrente Agrigento che però dovrà recuperare l'impegno del XIII turno. Prima dello stop forzato la Novipiù, perdendo a Torino 76-65 ha abbandonato il sogno di un possibile aggancio alla vetta e alla compagine di Ferrari non resta che battere la Zeus per chiudere nel migliore dei modi una più che positiva regular season.Anche i piemontesi nella scorsa settimana si sono concentrati ad allenamenti sul piano fisico ed atletico, riscontrando anche il grave infortunio del giovane De Campo, per lui una lesione al crociato, ma si tratta comunque di un giocatore indietro nelle rotazione di Ferrari e con solo 3 presenze all'attivo nel corso di questa stagione. Già da diverso tempo la Junior ha recuperato a pieno regime l'esperto Piazza, play di lungo corso a questi livelli, riesce ancora dare il proprio apporto ad una formazione dal quintetto di assoluto livello: Valentini, Tomasini, Roberts, Sims e capitan Martinoni gli inamovibili di Mattia Ferrari, che dalla panchina fa entrare ed uscire i validi De Negri e Cesana.Gli ex Tomasini e Sims, sono due perni dello scacchiere del tecnico milanese: minutaggio importante per la guardia di Caravaggio, mentre l'ala grande di Detroit è il miglior terminale offensivo dei piemontesi con 16.0 punti di media, oltre ad essere il numero uno tra i rimbalzisti dell'intera A2. L'altro americano Roberts e il veterano Martinoni, in testa alla classifica delle stoppate, pedine chiavi di un roster che per talento ed esperienza potrà recitare un ruolo da protagonista anche nella post season. Completano il roster Battistini e gli under Sirchia e Camarà.