© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ieri mattina, sabato 23 febbraio, nell'aula consiliare della VI Comunità Montana, l'amministrazione Comunale di Posta ha presentato il libro Ecclesiasticon Reatis, opera realizzata dal compianto Vincenzo Di Flavio; storico del Reatino che ha prestato la propria mano per la composizione di numerose opere, soprattutto a scopo di divulgazione culturale nell'ambito della storia ecclesiastica della Provincia di Rieti.«Questo volume in particolare - ha spiegato il consigliere comunale di Posta Giordano Foffo che ha curato la pubblicazione con la collaborazione di Gianluca Paoni - si presenta come una specie di vademecum contenente la descrizione e la storia delle chiese esistite ed esistenti, nei Comuni di Posta e Cittareale. La preziosità del contenuto è data dalla sua unicità: infatti l'autore, ha impiegato più di un decennio nella scrittura di questo libro, ricercando le fonti necessarie tra biblioteche e archivi storici, quasi sempre imbattendosi in documenti antichi che necessitavano di traduzione ed interpretazione».Alla presentazione è intervenuta anche la signora Floriana, vedova di Di Flavio. «Ringrazio i curatori dell’opera -ha spiegato- per aver portato a compimento il lavoro iniziato da mio marito».Intervenuto anche il vescovo di Rieti Domenico Pompili, che ha letto l’introduzione che Di Flavio scrisse per il volume: «Sarebbe bello -scriveva lo storico- se in ambito reatino ciascun comune curasse, nel ristretto territorio di sua competenza, quest’attività di ricognizione del sacro, e meglio ancora sarebbe se qualcuno di loro prendesse presto l’iniziativa di un convegno nazionale con cadenza periodica sulle chiese perdute da ritrovare e nuovamente da crocisegnare». Pompili ha detto che si aspetta che i lettori del libro, sappiano raccogliere gli inviti lanciati da Di Flavio all’interno della pubblicazione per un nuovo slancio in questo tipo di ricerche.Infine, erano presenti sia il sindaco di Posta Serenella Clarice che ha scelto di portare avanti il progetto ed il sindaco di Cittareale Francesco Nelli che ha spiegato: «Ringrazio il comune di Posta per l’invito a collaborare e sono stato felice di appoggiare questa pubblicazione volta alla riscoperta delle nostre chiese».Il volume è disponibile previa richiesta, presso il Comune di Posta.