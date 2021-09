Presentato il nuovo Rieti. Ferretti: «Una follia che rifarei». Foto

Sabato 11 Settembre 2021, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 18:37

RIETI - «Oggi più di ieri rifarei questa pazzia di acquisire il Rieti». Con queste parole pronunciate da Mauro Ferretti, si è conclusa la conferenza stampa di presentazione del Rieti, andata in scena presso la sala consiliare del Comune.

Presenti contingentati per via delle disposizioni in vigore in termini di coronavirus, ma non sono mancati i giocatori, rappresentati da capitan Tirelli, Marcheggiani, Tiraferri e Scalon. Al completo invece, staff tecnico e dirigenziale, introdotti dalle parole di benvenuto del consigliere Roberto Donati, il quale ha rimarcato «vicinanza e sostegno alla nuova società. Non ci hanno promesso mari e monti, ma solo la voglia di lavorare e programmare. Non a caso - ha detto Donati - nei nostri incontri abbiamo parlato sempre di settore giovanile e impiantistica».

Mauro Ferretti, uno dei due consiglieri del club insieme a Enrico De Martino, non ha fatto mistero «dei problemi e le difficoltà incontrate inizialmente, delle quali preferisco non dire altro per essere garbato. Dico però che in estate avevamo anche un'altra alternativa e cioè un club del nord da acquisire, ma abbiamo preferito puntare su Rieti». E le ambizioni? Su questo Ferretti e De Martino sono cocordi: «Nessun proclama, semplicemente non siamo amanti della serie D: ora starà ai giocatori in campo darci la dimostrazione di quanto è stato fatto in estate allestendo un organico a nostro avviso competitivo».



Presente sul tavolo della conferenza anche il presidente Cicchetti, il quale è «legato ai due consiglieri da un'amicizia di vecchia data e da situazioni di carattere professionale. Ho fatto calcio 22 anni fa con Aurelio e Marino, torno ad affacciarmi in questo ambito, ma i veri intenditori restano loro».



Chiusura di conferenza stampa con le parole di Franco Zavaglia, il dg tuttofare del club, che pur non nascondendo «le difficoltà incontrate in avvio» si è detto «fiducioso sul futuro perché consapevoli di aver gettate le basi per fare bene sia con la prima squadra, che col settore giovanile». Alla domanda se il mercato fosse finito o meno, il dg ha risposto con un lapidario «closed». Al termine della presentazione, foto di rito e l'arrivederci ai primi impegni ufficiali allo Scopigno «confidando nel calore della gente» ha chiosato Ferretti.