RIETI - Amatrice parteciperà a "I Primi d'Italia". Questa mattina, presso la Sala Urciuoli ad Amatrice, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Festival nazionale dei primi piatti di Epta Confcommercio Umbria.L’edizione 2019, si svolgerà a Foligno dal 26 al 29 settembre ed è stata presentata dal sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella, dal vicesindaco, Massimo Bufacchi, dall’assessore al Turismo e Commercio di Foligno, Michela Giuliani, da Amelia Italiano, direttore regionale Umbria di Trenitalia, e da Aldo Amoni, presidente di Epta.«I Primi d’Italia –ha detto Amoni– è nato per rilanciare il nostro territorio dopo il terremoto del 1997. Proprio per questo ci sentiamo particolarmente vicini ad Amatrice, che sta ancora affrontando i drammatici eventi del 2016. Avere con noi un Villaggio dedicato all’eccellenza di questa terra è un onore e un piacere. Tutta questa edizione è dedicata all’eccellenza: quella della mia Umbria e quella di tutta Italia. Sono tantissimi i Villaggi dei Primi di quest’anno e ancora di più gli appuntamenti del calendario del Festival. Tra questi spicca la stupenda mostra dedicata al genio di Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla sua morte. La mostra, intitolata Un genio anche in cucina, ospiterà l’esposizione Leonardo da Vici 3D che ha conquistato il pubblico a Milano negli ultimi mesi. Per dare a tutti la possibilità di visitare l’esposizione, terremo aperta la mostra per un intero mese!».Quattro giorni all’insegna di degustazioni continuative, lezioni di cucina, dimostrazioni di grandi Chef, produzioni alimentari di qualità e spettacolo per tutti. Il centro storico di Foligno offrirà a tutti un’esperienza imperdibile, tra spettacoli, ottimo cibo, cultura, arte e intrattenimento per grandi e piccoli.