La Scopigno Cup torna ad Amatrice. Ieri la presentazione nel comune colpito dal sisma, del Memorial "Manlio e Loris Scopigno", giunto alla ventisettesima edizione.



Il prestigioso torneo internazionale si svolgerà dal 16 al 19 aprile tra Amatrice, Rieti e Terni. La prima partita sarà giocata il 16 aprile proprio ad Amatrice, dove si affronteranno la Lazio e la Roma. La finale si giocherà sempre ad Amatrice, il 19 aprile.

Il presidente dell'Asd Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti, non nasconde le emozioni. “Da 7 anni il nostro torneo era di casa ad Amatrice con un girone di qualificazione. Poi la tragedia ed ora la nostra voglia di partire in pompa magna proprio da questa cittadina, per dare una testimonianza di vicinanza agli abitanti e tenere aperti i riflettori su Amatrice”. Oltre alla manifestazione sportiva, spazio anche all'arte, con l'inaugurazione di una mostra internazionale d'arte a Palazzo Maoli, il cui ricavato dell'asta andrà a favore di due ragazzi amatriciani colpiti dal sisma.

“Gioiamo per la gente che ci verrà a trovare -ha detto il sindaco di Amatrice Filippo Palombini- quest'anno lo Scopigno è ancora di più amatriciano e questo è motivo di orgoglio”. In collegamento esterno sono intervenuti Filippo Inzaghi, che darà il calcio di inizio ad Amatrice durante la prima partita del torneo. “Una manifestazione a cui tengo molto -ha detto Inzaghi- qui ho vinto il mio trofeo con gli allievi del Milan: voglio dare un consiglio a tutti i giovani atleti che è quello di divertirvi".

Una figura che sarà presente idealmente nel torneo sarà Felice Pulici, recentemente scomparso. Il portiere, bandiera della Lazio e anche vice presidente dello Scopigno, sarà ricordato attraverso l’intitolazione del premio al miglior portiere del torneo. Formichetti ha anche annunciato che il 7 settembre sarà istituito un premio “Felice Pulici" con la stessa giuria del Premio Scopigno che premierà il miglior portiere di Serie A.



Presente ieri anche Gabriele Pulici, figlio del portiere, che dal prossimo anno diventerà vice presidente dello Scopigno Cup. «Ringrazio per la possibilità di ricordare mio padre in questa manifestazione così prestigiosa - ha detto Pulici - siamo orgogliosi perché papà teneva molto a questo premio».

Ieri ad Amatrice è intervenuto anche Giulio Giusti, autore del libro "Manlio Scopigno, un filosofo in panchina".

Intervenuto anche il prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani e il comandante della Guardia di Finanza Giuseppe Michele Messa. Xavier Iacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto telefonicamente ricordando la caratura ormai internazionale del torneo e la volontà di far rimanere Amatrice presente nel torneo per aiutare la popolazione terremotata che ha scelto di rimanere a vivere qui.

Mentre il 18 aprile è prevista la serata di beneficenza con le maglie messe all’asta per beneficenza (in favore dell’Alcli), per l'anno prossimo Formichetti ha annunciato novità sempre ad Amatrice, dove si svolgerà una sfilata di moda; lo Scopigno approderà anche a con gironi a Pescara e Frosinone.

