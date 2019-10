COSI' IN CAMPO

RIETI - Il rischio del silenzio assordante all'interno del PalaSojourner (ricorrono domani, 20 ottobre, i 14 anni dalla morte di Zio Willie) è stato evitato, anche se la società se lo sarebbe augurato (vista la richiesta alla Fip, respinta, di giocare a porte chiuse per dare un segnale forte dopo i vergognosi cori contro Napoli), così domani la Zeus Npc è chiamata a una prova convincente, per il terzo impegno in otto giorni, l'avversario è uno di quelli tosti: la Bertram Tortona, sei successi consecutivi tra Supercoppa e Campionato.Una formazione ostica, completa e ben organizzata, con meno talento rispetto al passato e che la rendono difficile da affrontare proprio per queste peculiarità: un roster pieno zeppo di giocatori versatili e ottimi tiratori, a partire dal quintetto dove agiranno gli esperti Tavernelli, Martini e Pullazi e i due stranieri Gaines e Grazulis, per arrivare ad una panchina di assoluto valore, dove recitano un ruolo chiave il giovane Mascolo, 16 punti contro Bergamo, l'ex Sassari e Brindisi Formenti e il lungo De Laurentiis. Completano il roster i giovani Cepic e Buffo.La Zeus Npc dovrà ripetere la bella prestazione di Napoli, ma sarà fondamentale limitare gli errori, di fronte a un avversario in grado di colpire in qualsiasi situazione. Non dovrebbe farcela Stefanelli, grande ex dell'incontro (tra le file dei piemontesi c’è Davide Parente, in maglia Npc nella stagione 2015/2016, oggi direttore sportivo della Betram), Rossi preferibbe ancora una volta non rischiarlo. L’appuntamento è per le 12, fascia oraria dove la Zeus di Rossi lo scorso anno riuscì ad esaltarsi e a trovare le due vittorie con la Virtus Roma: la rimonta del ritorno dove una Npc in difficoltà strappò i due punti alla capolista e la vittoria del PalaEur, che mostrò per la prima volta i mezzi di quella formazione, chissà se domenica si riuscirà a ripetere quelle imprese.Il coach Alessandro Rossi, presenta così la sfida: «Giochiamo contro la squadra che secondo me è nettamente la migliore in questa prima fase di A2 di entrambi gironi, è ancora imbattuta, la cosa che mi ha impressionato di Tortona è che hanno avuto la capacità di costruire un sistema, una squadra che funziona in poco tempo, pur essendo molto rinnovata a livello di roster, quindi grossi complimenti a loro per questo inizio di stagione e per noi questo deve rappresentare un stimolo a giocare contro una squadra di alto livello che ci posso anche indicare la via e capire a che punto siamo - sulla gara coach Rossi continua - Sarà una partita che ci permetterà margini di errori ridottissimi, perché Tortona ha una capacità enorme di concretizzare qualunque vantaggio si crei sul campo, sia in attacco che in difesa, quindi dovremo essere non dico perfetti ma limitare al minino soprattutto errori grossolani. Sono una squadra che gioca insieme, hanno questa capacità di passarsi la palla e coinvolgere tutti i giocatori nel momento opportuno, per cui questo complica davvero le cose, sul piano difensivo dovremo essere bravi a essere sul pezzo in cinque e non in due o tre».Marco Ramondino in conferenza stampa, sulla sfida di Rieti afferma:« Arriviamo alla partita contro Rieti al termine di una settimana abbastanza regolare. Come tutte le altre squadre abbiamo delle situazioni da gestire e stiamo lavorando per il recupero di Cepic e Tavernelli. La doppia trasferta consecutiva nel Lazio ci dà la possibilità di calarci ulteriormente nella realtà del campionato, considerando che siamo solo all’inizio del percorso e che ci sono molte cose da migliorare. Rieti è una squadra con gerarchie molto chiare e giocatori che sanno interpretare al meglio il proprio ruolo. Sono molto aggressivi in difesa e propongono soluzioni tattiche diverse, tra cui pressing, zona e adeguamenti specifici in ogni gara. Hanno un’eccellente capacità nel convertire la difesa in contropiede e trovano in Cannon e Brown due punti di riferimento molto forti nel prendere e concretizzare i vantaggi».: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Finco, 98 Mammoli. Coach: Rossi: 7 Buffo, 8 Tavernelli, 10 Formenti, 12 Gaines, 13 De Laurentiis, 14 Mascolo, 16 Cepic, 24 Grazulis, 31 Martini, 55 Pullazi. Coach; Ramondino: Masi, Costa e MiniatiBergamo - Ebk RomaNapoli - Casale MonferratoBiella - LatinaTrapani - Capo D'OrlandoAgrigento - ScafatiTorino - TreviglioTorino 4Latina 4Tortona* 2Bergamo 2Biella 2Scafati 2Trapani 2Agrigento 2Treviglio 2Casale 2Rieti 2Napoli 0Orlandina 0Ebk Roma* 0* una partita in meno