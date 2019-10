COSI' IN CAMPO

Orlandina Basket

Zeus Npc Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - È solo l'inizio, ma una vittoria a Capo D'Orlando, lancierebbe la Zeus Npc in classifica già alla quarta giornata: un'occasione ghiotta, da non farsi sfuggire. Gli avversari sono in emergenza da diverso tempo, out Lucarelli e l'americano Kinsey, sono riusciti a strappare la prima vittoria stagionale nel derby contro Trapani, grazie a una prova d'orgoglio e grinta, due fattori che la Npc dovrà cercare di arginare se vorrà espugnare il PalaFantozzi.Servirà una prova importante di tutti, come chiesto dal coach Rossi, ma una chiave sull'andamento del match, oltre che un'attenta difesa, sarà la capacità di trovare continuità in attacco. I soli Laganà e Johnson, appaiono troppo poco per impensierire una Zeus apparsa in ottima condizione, ma consapevole che se vorrà puntare in alto dovrà iniziare a fare punti lontano dal PalaSojourner, a partire proprio da domani, domenica 27 ottobre. L'unico ex della sfida è Marco Passera, in maglia Orlandina nella stagione 2012/2013.Alessandro Rossi alla vigilia della partenza, sulla sfida di Capo D'Orlando commenta: «Veniamo da una buona settimana, i ragazzi hanno lavorato in maniera seria, diligente su tutte quelle che sono le richieste che gli abbiamo fatto. Il grande desiderio che abbiamo è quello di rafforzare le nostre certezze, anche al di fuori delle mura amiche, vogliamo provare a fornire una prestazione che ci dia maggiore consapevolezza di stare crescendo come squadra, e sappiamo benissimo che in questo campionato per affermarsi bisogna migliorare il rendimento esterno, l'obiettivo è rinsaldare le nostre certezze fuori da Rieti - afferma coach Rossi, che sugli avversari - Sono in emergenza dall'inizio, però hanno già dimostrato di essere una squadra che ha una precisa identità caratteriale, che ha delle idee, determinazione e orgoglio. Johnson è un faro, ha un gruppo di ragazzi attorno a lui che sta prendendo sempre di più certezza e consapevolezza delle proprio capacità, come Laganà, Mobio, Bellan, Donda, ragazzi che stanno crescendo sotto la gestione di Sodini ormai da un anno. Le insidie ci sono, credo sarà una partita brutta, sporca, dalla quale vogliamo cercare di tirare fuori qualcosa».Coach Sodini presenta così la sfida:« «Sarà una partita di wrestling - ammette il coach Marco Sodini - Ammiro Rossi, anche quest’anno ha confermato quell’“animus pugnandi”, che rende Rieti un avversario aggressivo e difensivamente pronto. Inoltre mi piace la distribuzione di responsabilità che dà ai suoi giocatori. Proprio per questo sarà una partita estremamente fisica. Noi dovremmo alzare le percentuali al tiro non solo con Johnson, che dovrà stare attento, perché di fronte avrà una difesa forte».: 7 Galipò, 9 Laganà, 11 Johnson, 12 Mobio, 14 Querci, 17 Ani, 21 Bellan, 33 Neri, 73 Donda. All: Sodini: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 98 Vujanac. All. Rossi: Radaelli, Tallon, BarbieroLatina-BergamoTreviglio - Agrigento rinviataEbk Roma - TrapaniCasale - BiellaTortona - TorinoScafati - NapoliTreviglio 4Biella 4Rieti 4Agrigento 4Torino 4Tortona 4Casale 4Bergamo 4Latina 4Scafati 2Capo D'Orlando 2Trapani 2Ebk Roma 0Napoli 0