COSI' IN CAMPO

Zeus Energy Group Rieti

Edilnol Biella

Arbitri

ALTRE GARE, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - L'imbattibilità casalinga è svanita domenica scorsa, da domani la compagine di Rossi è chiamata a rialzare la china contro la temibile Biella di Galbiati, sia per il proprio pubblico, ma anche per un discorso classifica che potrebbe tornare a farsi interessante. Servirà una grande Npc, forse la migliore di questa stagione, per battere quella che è a tutti gli effetti, assieme alla capolista Casale, una delle formazioni più in forma del momento.La Zeus di domenica scorsa dovrà essere soltanto un brutto ricordo, bisognerà cambiare rotta sull'atteggiamento, un elemento che ha causato lo scivolone interno contro l'Ebk e sul piano fisico, che potrebbe essere la chiave di volta del match. Stesso discorso anche per i singoli, in particolar modo Brown, scomparso dai radar contro Bergamo e Ebk Roma, società e ambiente si attendono finalmente una risposta concreta dall'atleta a stelle e strisce.Anche perché dall'altra parte non mancano di certo i valori in campo: Saccaggi è una garanzia, Bortolani è al settimo cielo, Ed Polite e Omogbo si sono perfettamenti calati nella nuova realtà, infine c'è Lombardi, che sta tornando al top. Dal ritorno in A2 per Rieti, i piemontesi sono una vera bestia nera, in particolar modo al PalaSojourner, infatti l'ultimo successo risale alla stagione 2015/16, 80-79 per gli amarantocelesti, con Mike Hall che allo scadere sbagliò la tripla della vittoria, dal quel giorno 3 sconfitte interne. Saranno ben due gli ex in campo, tutti sponda Npc, infatti Giovanni Vildera e Francesco Stefanelli, hanno vestito la casacca rossoblù nella passata stagione.Come in tutti in campi di serie A2 e serie B, anche Npc Rieti e Pallacanastro Biella promuoveranno l'iniziativa sociale #noviolenzacontroledonne.Alessandro Rossi, presenta così il match di domani: «Abbiamo tanta voglia di rifarci, perché perdere in casa non è mai bello, soprattutto farlo in un modo che non ci appartiene del tutto, lo è ancora di meno, cercheremo quindi di restituire al pubblico la prestazione che magari si aspetta da noi. Di fronte un avversario che ci proporrà una partita di un livello difficile, perché credo di poter dire che Biella in questo momento sia la squadra più in forma del girone. Sarà una partita dai ritmi molto alti, estremamente fisica, quindi l'impatto fisico sarà uno dei componenti più importanti: dovremo reggerlo e competere su entrambi i lati del campo, perché altrimenti rischia di essere una partita molto complicata. Noi dovremo ripartire dall'atteggiamento, ritornare ad essere la squadra che siamo sempre stati più o meno, cercando di eliminare quei buchi, che purtroppo hanno condizionato la gara con l'Ebk. Da questo punto di vista, spero che il palazzo ci dia una mano nei momenti difficili, ma noi dovremo essere bravi a fare entrare anche il pubblico in partita, perché ripeto la partita è veramente difficile».Per Biella, Carlo Finetti, assistant coach: «Rieti è la squadra che conquista più rimbalzi offensivi nel nostro girone, quasi 12 di media. È una squadra fisica che sa sfruttare il fattore campo. Servirà un match concreto, giocando in modo duro ed eseguendo i nostri concetti offensivi».: 1 Francesco Stefanelli, 2 Carlo Fumagalli, 3 Marco Passera, 4 Elijah Brown, 5 Jalen Cannon, 8 Giovanni Vildera, 16 Dario Zucca, 17 Andrea Pastore, 23 Aleksa Nikolic, 75 Niccolò Filoni, 97 Gabriele Mammoli. All. Rossi: 0 Daniel Donzelli, 2 Emmanuel Omogbo, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Simone Barbante, 11 Lodovico Deangeli, 12 Giordano Bortolani, 15 Lorenzo Saccaggi, 20 Matteo Pollone, 21 Eric Lombardi, 22 Federico Massone, 24 Ed Polite jr. All. Galbiati: Scrima (Cz), Puccini (Ge), Almerigogna (Ts)Ebk Roma - ScafatiLatina - TreviglioBergamo - NapoliTrapani - CasaleAgrigento - TorinoTortona - OrlandinaCasale 12Torino 10Biella 10Agrigento * 8Treviglio * 8Rieti 8Latina 8Napoli 6Tortona 6Trapani 6Bergamo 4Scafati 4Capo D'Orlando 4Ebk Roma 2* una partita in meno