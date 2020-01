© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Archiviata la sconfitta esterna con l'Ebk Roma, domenica 2 febbraio c'è un'altra trasferta da affrontare: la Zeus scenderà in campo a Biella, contro i padroni di casa della Edilnol. Il team di Galbiati, quarto in classifica con 24 punti, è in netto calo rispetto al girone d'andata, in cui i piemontesi si laurearono campioni d'inverno, poi da dopo Natale, cinque sconfitte nelle ultime sei uscite.Nonostante i pessimi risultati dell'ultimo periodo, va detto che contro Tortona e Trapani non sono mancate le prestazioni e al Forum i rossoblù hanno centrato ben 9 vittorie ed una sola sconfitta, quindi per una squadra che soffre maledettamente in trasferta come la Npc, anche a Biella si rischia.Per non parlare poi delle qualità di Biella, la squadra di Galbiati all'andata ha macinato punti, realizzando anche una striscia importante, giocando una pallacanestro chiara e fatta di gerarchie: partendo dagli esterni con Saccaggi e Bortolani, due pedine chiavi per Galbiati: il classe 2000 sta viaggiando a 16.5 punti di media e ha strappato la convocazione per le qualificazioni europee con la nazionale di Meo Sacchetti, unico giocatore di A2 assieme a Candussi di Verona. In quintetto oltre ai due già citati, il tecnico milanese schiera: l'ex Forlì Donzelli e gli americani Polite e Omogbo, che come il resto del gruppo stanno pagando errori di gioventù, preventivabili in estate, ma che tra le mura amiche possono dare il loro contributo, a volte anche decisivo.Dalla panchina, fisicità ed energia con Lombardi e Barbante, non al top per la sfida di Trapani, con Barbante che fu decisivo a suon di triple nella sfida dell'andata. Completano il roster: gli under Massone, play ordinato e con un buon minutaggio finora accumulato, la guardia Pollone e l'ala piccola Deangeli, assieme a Filoni in Under 20 nei giorni scorsi.