RIETI - Riprende con la terza domenica di marzo l’iniziativa della Prefettura per coinvolgere il territorio ed i cittadini alla scoperta del patrimonio di Palazzo Vincentini, sede del Palazzo del Governo.Saranno aperti e visitabili i saloni di rappresentanza della Prefettura, il loggiato cosiddetto del “Vignola” e la Sala del pianoterra affrescata dal pittore reatino Arduino Angelucci. Le visite guidate accoglieranno piccoli gruppi di persone e si svolgeranno esclusivamente di mattina.Domenica 17 marzo, dalle 10 alle 12, sarà pertanto possibile visitare il Palazzo del Governo, in piazza Cesare Battisti, assistere ad un momento musicale, previa prenotazione al seguente indirizzo e-mail: prefettura.rieti@interno.itLa richiesta, alla quale andrà allegata una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità con l’indicazione di un recapito telefonico, dovrà pervenire, ai fini organizzativi, entro e non oltre giovedì 14 marzo a questa Prefettura, che provvederà a confermare - stesso mezzo - la prenotazione.La visita guidata è completamente gratuita.