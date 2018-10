RIETI - Giuseppina Reggiani, Prefetto di Rieti, questa mattina ha effettuato una visita anche presso il locale comando dei vigili del fuoco. E' stata l'occasione per salutare il personale operativo ed amministrativo nonchè per visitare la sede di servizio mostrando la realtà in cui quotidianamente decine di vigili del fuoco prestano il proprio servizio a tutela dell'incolumità dei cittadini.



La dottoressa Reggiani, profonda conoscitrice dei vigili del fuoco avendo svolto parte della propria carriera presso il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Ufficio coordinamento e poi alla Direzione centrale per le risorse umane, si è intrattenuta con il comandante Mauro Caciolai per un cortese colloquio.