Precipita da un palazzo abbandonato, sedicenne vivo per miracolo

Martedì 27 Luglio 2021, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 09:01

RIETI - Precipita da un’altezza di otto metri: 16enne di Poggio Mirteto Scalo vivo per miracolo. Si è sfiorata la tragedia nella notte tra lunedì 26 luglio e martedì 27 luglio, in via Ferruti, sul territorio comunale di Montopoli di Sabina.

Il ragazzo, per motivi ancora in corso di accertamento, si è avvicinato a un palazzo abbandonato dove sarebbe dovuto sorgere un centro commerciale che non ha mai visto luce, e forse a causa della scarsa visibilità o di una distrazione, e in totale assenza di protezioni dal marciapiede è precipitato nell'intercapedine dalla quale è stato estratto solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Poggio Mirteto e degli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento del minore all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Il giovane ha riportato numerose lesioni su tutto il corpo, causate anche dai tanti ferri da cantiere mai rimossi.

In via Ferruti sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e appurare eventuali responsabilità circa lo stato di abbandono e di mancanza di sicurezza in cui versa lo stabile.