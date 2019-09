© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Se non fosse stato per il gol di Russo, due domeniche fa contro la Ternana, il Potenza oggi non solo sarebbe primo in classifica, ma avrebbe la difesa meno battuta d'Europa. Ma quell'unica rete subìta al Liberati, non scalfisce di certo la forza difensiva (e non solo) di una squadra che Raffaele ha plasmato a sua immagine e somiglianza, mettendo in pista una vera e propria “macchina da guerra”, pronta a mietere ancora vittime.A Rieti, domani, mancherà il solo França: il brasiliano sta recueprando da un infortunio e, salvo imprevisti, tornerà in campo domenica prossima a Rende, contro l'altro attuale fanalino di coda del girone C, del quale appunto, il Potenza in questo momento è senza ombra di dubbio una delle formazioni più in salute della stagione.«Non sottovalutiamo il Rieti, sarebbe un peccato mortale – ammonisce il tecnico Raffaele alla vigilia del match – Noi dobbiamo pensarla come fosse un'altra finale, consapevoli delle difficoltà che sta incontrando in questo momento la squadra laziale: ma a me partite del genere fanno paura proprio perché si rischia di abbassare troppo la guardia e, di contro, ci può essere un avversario che sa di doversi giocare il tutto per tutto. Calendario facile? Chi pensa una cosa del genere, tra i miei calciatori, farà bene a starsene a casa».In settimana Raffaele ha potuto abbracciare anche l'argentino Vuletich, l'attaccante sudamericano che in passato ha vestito la maglia della Salernitana: qualche problema di tesseramento per lui, ma dalla società fanno sapere che il nulla osta dovrebbe arrivare in tempo per domani. Ma con o senza il punteros sudamericano, Raffaele confermerà lo steso 3-5-2 visto sette giorni fa a Bisceglie: Ioime tra i pali, difesa a tre con Sales ed Emerson intermedi, Giosa centrale. Sulla mediana, Panico e Vitterini saranno i due quinti, Dettori il regista, Coccia e Ricci le due mezzali. In attacco, Murano e Arcidiacono.Da Potenza previsto l'arrivo di poco più di 500 tifosi, nonostante una prevendita iniziata solo giovedì: ma in tanti si metteranno in viaggio senza biglietto, acquistandolo direttamente a Rieti.