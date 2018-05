di Christian Diociaiuti

RIETI – Sarà Potenza-Rieti la prima gara del triangolare scudetto del mini girone riservato alle vincitrici dei gironi G, H e I. Gli amarantocelesti, indiscussi dominatori del raggruppamento sardo-laziale, andranno in trasferta al Viviani di Potenza, domenica alle 16. Non è escluso che per motivi logistici ci sia una modifica d’orario: d’ufficio è alle 16, ma può cambiare su richiesta. La prima gara in Basilicata l’ha sancita l’urna della Lnd. Stadio calorosissimo, il Viviani ha visto una squadra come il Potenza giocare una grande stagione: 25 vittorie, 6 pari e 3 ko, 81 gol fatti (25 solo quelli dell’attaccante França) e 28 subiti. Con 81 punti, la squadra di Nicola Ragno è da record in tutto il panorama della D italiana.



VIBONESE O TROINA?

Vinto il girone e acquisito il titolo per la Serie C, al Rieti non rimane che cercare il titolo di squadra più forte d’Italia in Serie D. Scatta la corsa allo scudetto, riservata alle 9 nove vincitrici della D. Rieti, Potenza e… Vibonese o Troina? Queste due squadre, mentre il Rieti visiterà il Potenza, si giocheranno in uno spareggio (il 13 maggio) la vittoria del torneo (e dunque l’accesso alla fase scudetto). Vibonese e Troina hanno vinto entrambe nell’ultima giornata. Il potenza, invece, ha pareggiato 1-1 con Sporting Fulgor.



COME FUNZIONA LA POULE?

Le squadre dei singoli raggruppamenti (A, B, C - D, E, F - G, H, I) si incontreranno in gare di sola andata; la squadra che riposerà nella prima giornata (13 maggio) verrà sorteggiata, come la squadra che disputerà la prima in trasferta; riposerà nella seconda giornata (20 maggio) la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pari, quella che avrà disputato la prima in trasferta. Terza giornata il 23 maggio. In semifinale (31 maggio, campo neutro e sorteggio per gli accoppiamenti) vanno le prime dei tre raggruppamenti e la migliore seconda. La finale c’è il 2 giugno sempre in campo neutro; in caso di parità, previsti i calci di rigore. Il Rieti può fare un double da sogno col tricolore, come Parlato e Dionisi che l’hanno vinto col Pordenone. Scardala ha vinto il tricolore dilettanti, con la Viterbese.

