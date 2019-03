RIETI - Già due mesi fa aveva segnalato per la prima volta i disservizi affrontati dagli abitanti della piana reatina, denunciando i gravi disagi arrecati da Poste alla cittadinanza che non riceveva più con regolarità la corrispondenza.



Oggi Alvise Casciani, presidente del Comitato Piana Reatina, torna sul tema, parlando di una situazione che invece di migliorare, come Poste aveva promesso, peggiora.



L'ultimo caso segnalato è la consegna in forte ritardo delle bollette Enel, recapitate ai destinatari con la data di scadenza già abbondantemente superata.



