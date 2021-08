Positivo in consiglio comunale a Cantalice, il sindaco: «Domani tamponi molecolari per tutti»

Mercoledì 4 Agosto 2021, 14:35

RIETI - Un consigliere comunale di Cantalice è risultato positivo al covid, di conseguenza, il sindaco Silvia Boccini ha diramato una nota nella quale spiega che "nella giornata di domani tutti coloro che erano presenti al consiglio comunale del 28 luglio 2021 effettueranno tampone molecolare come prescritto dalla Asl competente. Non sono previste misure di quarantena".

Il primo cittadino del comune reatino, inoltre, spiega che "come da comunicato a firma della direzione Asl di Rieti, la maggior parte dei contagiati nella provincia non ha effettuato il vaccino. Per questa ragione rinnoviamo l'invito alla popolazione a vaccinarsi il più rapidamente possibile".