Martedì 13 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Quattro mesi di tempo e 64mila euro complessivi, per portare a termine il restauro conservativo di Porta Romana. In piazza della Repubblica ha preso il via ieri mattina l’installazione delle impalcature funzionali all’intervento pensato e voluto dal Lions club Antrodoco Host, autorizzato dalla giunta del Comune di Rieti e dalla Soprintendenza Belle Arti, che donerà a una delle antiche porte di ingresso della città una nuova luce, ripulendone la pietra e risanando le parti mancanti con materiali quanto più simili possibile a quelli della realizzazione.

Il sostegno. A proporre l’intervento, il Lions club Antrodoco Host, guidato dal presidente Patrizio Cricchi (il cui studio di architettura, insieme all’ingegner Cristiano Giamogante, ha realizzato l’elaborato della riqualificazione), che ha ricordato la figura di Giovanni Battisti, socio del Lions recentemente scomparso e proponente il recupero della Porta: «Quando due anni fa mi sono insediato come presidente del Lions Antrodoco, abbiamo preso la decisione di lavorare anche nella parte della cultura - spiega Cricchi. - Abbiamo portato avanti ciò che Giovanni aveva immaginato». A salutare l’avvio dei lavori, il sindaco Daniele Sinibaldi, l’assessore ai Lavori pubblici Claudia Chiarinelli, il coordinatore distrettuale Gst, Gianni Turina, il presidente di zona, Patrizia Casanica, e la presidente del Lions club Amatrice Micigliano Terminillo, Annarita Vicentini: «Ringraziamo il Lions club Antrodoco Host per la sensibilità mostrata nel voler lasciare un segno tangibile di sostegno all’identità e alla cultura della città - hanno dichiarato Sinibaldi e Chiarinelli. - La sinergia tra pubblico e privato è uno dei pilastri sui quali può fondarsi lo sviluppo di una comunità. Dopo il restauro di Porta Romana, l’area di piazza della Repubblica vedrà anche la riqualificazione completa dell’Esedra, che il Comune di Rieti effettuerà con un finanziamento regionale di 400mila euro».

Le operazioni. L’immagine di Porta Romana non è delle migliori, complice il trascorrere del tempo e l’effetto di agenti atmosferici, smog e guano dei piccioni. Intonaci e parti in pietra di travertino sono ricoperti da calcare e muschi, colpiti dallo sgretolamento della zona intonacata, oltre al totale ammaloramento della parte in mattoncini di terracotta, invasa dalla vegetazione. Il restauro riguarderà il lavaggio completo del travertino, utilizzando prima il biocida e poi la nebulizzazione per rimuovere microrganismi e calcificazioni.

Le stuccature esistenti nella parte ammalorata verranno scarnificate superficialmente, reintegrandole con l’utilizzo di malte a base di calce e sabbia locale della stessa natura dell’originale. Gli intonaci esistenti verranno consolidati e l’intonaco storico verrà riqualificato nelle parti mancanti con sabbia locale simile all’originale. Sull’intera superficie della Porta sarà poi utilizzato un trattamento protettivo trasparente naturale per intonaco e pietra, mentre a terra verranno installati faretti a led per l’illuminazione notturna.