RIETI - Non va in vacanza lo sportello di Porta Futuro Lazio, in piazza Vittorio Emanuele II, che continua a proporre appuntamenti interessanti.Il prossimo è in programma giovedì 18 luglio alle 10 e vedrà al centro due opportunità che la Regione mette a disposizione di imprese e professionisti: Digital Impresa Lazio e Fondo Futuro.L'evento è realizzato in collaborazione con lo Spazio Attivo di Lazio Innova, che rappresenta il punto d’incontro e di snodo delle opportunità di sviluppo economico, del lavoro autonomo, della creatività e dell’innovazione.Durante l'evento, ad ingresso gratuito, verranno illustrati i requisiti e le modalità per accedere ai finanziamenti. L'incontro si svolgerà in via Pescheria nella Sala Formazione di Porta Futuro Lazio.Per prenotare il posto è necessario recarsi allo sportello di Porta Futuro Lazio in piazza Vittorio Emanuele II a Rieti oppure registrarsi on line al link https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=9969412f-7b20-4163-a597-e277d6399731.