RIETI - Provincia, il pasticcio è servito: per il rinnovo del presidente si voterà il 31 ottobre, per il rinnovo del consiglio il 9 gennaio. Non di elezioni dirette si tratta ma...

RIETI - E' finito furoicampo atterrando in un prato di via Pratolungo, a poca distanza dall'aeroporto Ciuffelli. Momenti di apprensione, nel pomeriggio, per uno dei concorrenti in gara...