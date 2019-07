RIETI - Per un lotto bloccato ce n’è uno che parte. Siamo all’interno del polo della logistica di Passo Corese. Le ruspe sono al lavoro da qualche giorno. L’appezzamento si aggira, complessivamente, intorno ai sei ettari e dovrebbe ospitare un capannone di 29mila metri quadrati. Il permesso di costruire è stato rilasciato quasi un anno fa alla società Vailog che a Fara Sabina ha già costruito il centro di distribuzione Amazon.



Finora l’area era rimasta inutilizzata, probabilmente in attesa della stipula del contratto con l’utilizzatore finale che, in questo caso, pare essere Leroy Merlin.



