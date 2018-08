Rapina, furti, estorsioni e minacce: sono due reatini di 20 e 22 anni anche i responsabili della notte brava della promozione del Rieti in C

RIETI - Rapina, estorsione, furto e minacce, in un'escalation di violenza che, lo scorso 29 aprile, durante i festeggiamenti in piazza Cavour per la promozione del Rieti Calcio in Serie C, culminò con il lancio di bottiglie da una finestra.



Un episodio, quello verificatosi in centro storico, che attraverso il lavoro in sinergia fra Squadra Mobile e Volante della Polizia di Stato ha permesso di portare alla luce un vero e proprio scenario di furti, violenze e minacce perpetrato nel tempo da parte di due giovani reatini di 20 e 22 anni, destinatari di misure cautelari e rispetto ai quali la Polizia è a tutt'oggi ancora impegnata nella ricerca di altre persone che potrebbero essere state vittime di violenza da parte dei due giovani.



Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12



