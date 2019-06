© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Trenta poliziotti locali del reatino e della sabina a scuola di infortunistica stradale, nel corso di formazione tenutosi alla sala Rosario Broccoletti del Comando della polizia locale di Rieti dal Sulpl e dall’Anaspol.«Rilevare un incidente stradale, oggi, richiede una formazione adeguata, un semplice tamponamento che sul momento non sembrerebbe avere danni eccessivi per persone e cose, può trasformarsi in una indagine di polizia giudiziaria, alla luce del I comma dell’articolo 590 bis del codice penale. Basta superare 40 giorni di malattia ed assenza dal lavoro per trasformare semplici lesioni in lesioni stradali gravi e l’incidente finisce all’autorità giudiziaria», ha spiegato Stefano Giannini, docente Anaspol del corso odierno e poliziotto locale di Roma.«ll nostro sindacato è molto attento alla formazione professionale dei poliziotti locali, il nostro obiettivo è quello di raggiungere standard sempre più alti per le polizie locali ed è per questo che in tutta Italia oltre alle lotte sindacali, organizziamo corsi come questo. Ora l’appuntamento è per il prossimo autunno, dove approfondiremo gli aspetti investigativi conseguenti alle lesioni e all’omicidio stradale», ha concluso Luca Guarnacci, coordinatore provinciale Sulpl Rieti.