RIETI – Cala il sipario sulla nona giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e sulla settima giornata del campionato Under 19 provinciale. In ambito regionale, continuano i risultati negativi per l'Alba Sant’Elia e soprattutto per la Valle del Tevere. Le due reatine sono ora rispettivamente penultima ed ultima in classifica.In ambito provinciale, vince di larga misura il Poggio Nativo e trovano il successo anche 4 Strade e Selci.Sconfitta casalinga per l’Alba Sant’Elia, che cade per 4-1 contro l’Eretum Monterotondo. Per i reatini, a 6 punti e in penultima posizione insieme alla Castelnuovese, l’unico gol è realizzato da Micarelli.Sempre più preoccupante la situazione per la Valle del Tevere, che colleziona l’ennesimo risultato negativo e rimane ancora a 0 punti. In questo caso il k.o arriva contro gli ospiti della Lupa Frascati, che si impongono per 1-0.Atletico Torrenova – Guidonia 3-1; Fiano Romano – Libertas Centocelle 3-5; Riano – Grifone Gialloverde 0-1; Licenza – Real Tuscolano 4-2; Tor Sapienza – Castelnuovese 7-1. Turno di riposo osservato dalla Polisportiva De Rossi.Polisportiva De Rossi 22; Tor Sapienza 21; Eretum Monterotondo, Atletico Torrenova, Real Tuscolano 19; Libertas Centocelle 14; Fiano Romano 12; Licenza, Grifone Gialloverde 10; Riano, Lupa Frascati 8; Guidonia 7; Castelnuovese, Alba Sant’Elia 6; Valle del Tevere 0. Città di Palombara ritiratasi e retrocessa.Vittoria di misura per Poggio Nativo, che travolge per 11-0 gli ospiti del Salto Cicolano. Per i padroni di casa, oltre alle doppiette di Fioroni, Striuli e Checchetelli, reti di Ferrillo, Fiorentini, Di Vetta, Ferrante e Massimi. Alexandro Zossolo, tecnico Poggio Nativo: «Sono molto soddisfatto della grande prova dei miei ragazzi. Avanti così».Successo per 4 Strade, che sale così a 12 punti e a meno 3 dalla vetta. Al termine del match contro Passo Corese, è 2-1 per gli ospiti, che vanno in gol con Aniballi e Cuppari. Agli avversari non basta la rete di Maggi. Fabio Appolloni, mister 4 Strade: «Una partita che doveva essere chiusa dall'inizio. Primo tempo dominato dai miei ragazzi, che, con caparbietà, siglano l'1-0. Continuiamo a gestire la gara e così su un tap-in vincente segniamo il 2-0, che ci permette di gestire il risultato, essendo anche stato espulso un giocatore avversario. Nel secondo tempo, un calo di concentrazione ci porta a subire l’1-2 dei padroni di casa, i quali al 90’ sbagliano un calcio di rigore. Portiamo quindi a casa i tre punti in un sabato in cui ho visto davvero un bel gioco. Complimenti ai miei giocatori, che mi danno sempre delle grandi gioie, e anche agli avversari per non essersi mai arresi».Tre punti anche per il Selci, che, in casa, batte 2-1 l’Equicola. Per i vincitori, gran gol di Tirla e raddoppio di Farinelli. L’unico gol dell’Equicola è firmato da Cavallari. Tiziano Fioravanti (Selci): «Buona partita della nostra juniores che, sin dall’inizio, ha dimostrato di volere la vittoria per risalire la classifica. Abbiamo sprecato qualche occasione nel primo tempo, ma abbiamo chiuso la prima metà in vantaggio di 1-0. Nel secondo tempo, abbiamo subito il pareggio su un tap-in dopo una traversa, ma, con tutte le nostre forze, abbiamo cercato il vantaggio e ci siamo riusciti al 80' su punizione. Da lì, abbiamo mantenuto il risultato fino al triplice fischio finale».Sconfitta, invece, per la Maglianese, che, tra le mura amiche, cade per 2-1 contro la Brictense. Ai sabini non basta la rete di Pescetelli.Sospesa e rinviata la gara tra Spes Poggio Fidoni e Cantalice. La decisione è maturata in seguito al brutto infortunio di un giocatore ospite, Emanuele D’Ippolito, che è stato trasportato al de Lellis dal 118 dopo attimi di grande paura. Da segnalare i tempestivi e provvidenziali soccorsi dei due allenatori delle squadre, Paolo Patacchiola e Gianfranco Matteucci, che, insieme al padre del giovane, hanno evitato che, mentre si aspettava l’arrivo dell’ambulanza, la situazione potesse degenerare. Il ragazzo, che uscirà tra qualche giorno dall’ospedale, ha riportato un trauma cranico e un ematoma in testa, ma fortunatamente, dopo il ricovero, tutto è apparso presto sotto controllo.In questa giornata, turno di riposo osservato dalle due squadre ancora in vetta a 15 punti: Poggio Mirteto e Real Monterotondo.Real Monterotondo, Poggio Mirteto 15; Quattro Strade 12; Brictense 10; Poggio Nativo 9; Cantalice, Passo Corese 8; Selci 6; Salto Cicolano, Equicola 4; Maglianese 2; Spes Poggio Fidoni 0. Si è ritirata Amatrice.