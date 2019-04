© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un atelier creativo nel quale i ragazzi possono coniugare il sapere con la manualità. È nato a Poggio Nativo presso la scuola media “Francesco Florido”. Si tratta di un laboratorio tecnologico che punta a promuovere tra gli alunni lo sviluppo di competenze chiave in contesti multimediali e multidisciplinari. L’atelier, uno dei primi tra le scuole della provincia, è coordinato dal professor Luca Tavani. Nel laboratorio ci sono scanner e stampante 3D, kit di robotica, configurabili su diversi livelli di complessità costruttiva e di programmazione, kit con utensili per applicazioni manuali, stazioni scaldanti, avvitatori e strumenti di vario tipo.L’iniziativa è stata plaudita dai genitori dei ragazzi che frequentano la scuola media che non hanno mancato di ringraziare la dirigenza scolastica rappresentata dalla preside dell’istituto comprensivo, Giuliana Calviello e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Carconi.