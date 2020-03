© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A mitigare lo sconforto dell’aumento dei contagi, 21 a ieri sera, 19 marzo, in provincia di Rieti, arriva una buona notizia da Poggio Moiano.Qui il sindaco medico Sandro Grossi che giorni fa ha visitato l’infermiera contagiata sul posto di lavoro dall’operatore sanitario di Passo Corese, ieri è risultato negativo al tampone faringeo effettuato dal personale della Asl.Un sospiro di sollievo del quale il primo cittadino, nel duplice ruolo istituzionale e sanitario che ricopre, non ha nascosto. Appena ricevuta l’informazione dall’azienda sanitaria ha voluto comunicarla alla cittadinanza. Senza dimenticare di plaudire tutte le persone che in queste ore continuano a lavorare.«Voglio comunicare ai cittadini di Poggio Moiano e a tutti gli amici che il mio tampone per la ricerca dei Coronavirus e risultato negativo – scrive sulla pagina Facebook l’amministratore - Un sospiro di sollievo per me ma soprattutto per i miei pazienti e per tutti coloro che sono stati in contatto con me. Voglio fare gli auguri di una pronta guarigione alle persone ammalate soprattutto a coloro che si sono contagiati nello svolgere il proprio dovere ed il proprio lavoro. Un elogio al personale sanitario agli operatori ecologici alle forze deli ordine ai vigili urbani e protezione civile ed al personale amministrativo regionale e dei comuni che lavorano incessantemente in questa fase di emergenza. Io domenica termino la quarantena e torno a ripetere restate in casa e rispettate le regole. Il virus è il nostro nemico, temiamolo ma combattiamolo con la sola vera arma che abbiamo a disposizione: restiamo a casa e non facciamolo propagare! Isoliamolo e facciamolo morire».