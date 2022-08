Polisportiva Poggio Moiano, open day per le categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores

RIETI - Riparte la stagione della Polisportiva Poggio Moiano. Tre giorni dedicati a far avvicinare giovani e giovanissimi al mondo del calcio.

La nota del club

L’Asd Polisportiva Poggio Moiano è nata nel 2016, ma raccoglie una tradizione sportiva che va avanti da più di mezzo secolo. Oggi l’associazione è radicata nella comunità e si pone l’obiettivo di favorire la pratica e la diffusione dello sport nel segno dei valori della lealtà e del rispetto reciproco.

Presso il centro sportivo comunale di Poggio Moiano (recentemente oggetto di lavori di riqualificazione) il 18, 19 e 20 agosto, dalle 17.30 alle 19.30, si svolgeranno tre open day di calcio dedicati al settore giovanile ed ai dilettanti:

- 18 agosto open day categoria Giovanissimi Provinciali (2008 e 2009)

- 19 agosto open day categoria Allievi Regionali (2006 e 2007)

- 20 agosto open day categoria Juniores Regionale under 18 (2005).

I tre appuntamenti si inseriscono a pieno nel progetto pluriennale della società, finalizzato a porre le basi di un settore giovanile forte non solo nell’ambito del territorio comunale, ma anche nei comuni limitrofi. Dal 2019, infatti, la Polisportiva si è concentrata esclusivamente sul potenziamento della scuola calcio e del settore giovanile, puntando sui giovani e sul vivaio, nella convinzione che saranno loro, crescendo, a rappresentare il futuro del settore agonistico. In quest’ottica, per la stagione 2022/2023, è stata formalizzata l’iscrizione della squadra Juniores regionale, i cui giocatori hanno mosso i primi passi nel calcio proprio a Poggio Moiano, e con Poggio Moiano sono rimasti fino ad oggi.

Durante le tre giornate di open day si potrà conoscere lo staff tecnico e dirigenziale della Polisportiva Poggio Moiano e la realtà amaranto celeste. Gli open day sono gratuiti e aperti a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al calcio ed entrare a far parte della famiglia dell’Asd Polisportiva Poggio Moiano.

Per chi volesse poi iscriversi ai corsi, anche per la stagione 2022/2023 l’associazione proseguirà con la politica inaugurata nel 2021: al fine di supportare le famiglie dopo il periodo Covid, è stata infatti fissata una quota annua di cento euro, comprensiva di iscrizione e tesseramento.

Una decisione poco comune nel panorama calcistico, che comporta senza dubbio dei sacrifici a livello economico, ma che a livello sociale consente di andare incontro alle famiglie e favorire la massima partecipazione all’attività calcistica.