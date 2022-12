Poggio Moiano in lutto: è scomparsa Anna Luisa Braconi, moglie dell'ex presidente della Provincia Cesare Giuliani

RIETI - Lutto nella comunità di Poggio Moiano per la scomparsa di Anna Luisa Braconi, 75 anni, moglie dell’ex presidente della Provincia ed ex sindaco del paese, Cesare Giuliani, avvenuta nel giorno di Santo Stefano al Policlinico Gemelli dove si trovava ricoverata da alcuni mesi.

Le sue condizioni si erano aggravate in seguito al alcuni accertamenti strumentali ai quali era stata sottoposta, seguiti da complicazioni che avevano costretto i medici a trasferirla in Rianimazione, dove però non ha più ripreso conoscenza. Madre di due figli, Federico e Chiara, entrambi avvocati del foro di Rieti, Anna Luisa Braconi è stata sempre al fianco di Cesare Giuliani durante tutta l’attività politica del marito sviluppatasi tra le fila della Democrazia Cristiana, nel corso della quale era stato anche presidente dell’Usl Rieti e dell’Ater. I funerali della scomparsa saranno celebrati giovedì pomeriggio, alle 14,30, nella chiesa di Poggio Moiano.