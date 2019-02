UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

RIETI – Cala il sipario sulla diciannovesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e sul quindicesimo turno dell’Under 19 provinciale reatino. Un fine settimana di gare in cui sorridono solo Poggio Mirteto e Passo Corese, vincitrici rispettivamente contro Maglianese e Spes Poggio Fidoni.Cade in trasferta l’Alba Sant’Elia (in ultima posizione a 10 punti), superata 4-1 dal Licenza (decimo a 19). L’unico centro dei reatini è ad opera di Cherubini. Danilo Renzi, mister Alba: «Nella prima frazione di gioco, non abbiamo approcciato la gara nel migliore dei modi, subendo la prima rete direttamente da calcio d'angolo e la seconda essendoci fermati per un fuorigioco non segnalato. Sul finale, abbiamo sfiorato il gol in un paio di occasioni. Nel secondo tempo, siamo rientrati in campo molto più determinati, accorciando subito le distanze e schiacciando gli avversari nella propria trequarti. Il momento di svolta del match è stato quando i padroni di casa hanno realizzato la terza marcatura, approfittando dell’assenza del nostro portiere, a terra per un brutto fallo, non sanzionato, che successivamente lo ha costretto ad abbandonare il campo. Arbitraggio, a mio avviso, inadeguato. La pessima giornata di sport è stata, poi, completata dalla mancanza di acqua calda nel nostro spogliatoio e dagli atteggiamenti provocatori ed intimidatori di alcuni dirigenti avversari a fine partita. I valori che la nostra società cerca di trasmettere ai suoi ragazzi sono differenti».Fiano Romano – Eretum Monterotondo 1-1; Grifone Gialloverde – Castelnuovese 1-3; Libertas Centocelle – Real Tuscolano 5-1; Lupa Frascati – Guidonia 3-3; Tor Sapienza – Polisportiva De Rossi 2-2. Turno di riposo osservato da Football Riano e Atletico Torrenova.Tor Sapienza 36; Polisportiva De Rossi 34; Atletico Torrenova 32; Eretum Monterotondo 27; Libertas Centocelle 26; Fiano Romano 24; Real Tuscolano, Grifone Gialloverde 22; Lupa Frascati, Licenza 19; Guidonia 18; Football Riano 13; Castelnuovese 12; Alba Sant’Elia 10. Valle del Tevere e Città di Palombara ritiratesi e retrocesse automaticamente nei provinciali.Trova altri tre punti il Poggio Mirteto, vittorioso, in rimonta, 2-1 sul campo della Maglianese. Le reti degli ospiti sono realizzate da Lugini e Spiccia, mentre ai padroni di casa non basta il gol di Pescetelli.Lontano dal proprio pubblico, grazie alla doppietta di Maiolino, il Passo Corese si impone per 2-1 su una Spes Poggio Fidoni a cui non basta il solito Fanny. Manolo Scardocci, tecnico dei coresini: «Una partita non facile che abbiamo affrontato molto bene. Siamo stati bravi a creare numerose palle gol, colpendo anche una traversa. Nel complesso, abbiamo meritato la vittoria, ma faccio i complimenti agli avversari per le belle individualità che hanno in rosa». Commenta la sfida anche Paolo Patacchiola, allenatore Spes: «Non abbiamo giocato con la nostra solita intensità. Ciò è dovuto anche alle assenze di alcuni ragazzi da cui ho avuto ottime prestazioni nelle scorse gare. Nonostante questo, peccato per il risultato negativo, soprattutto perché abbiamo combattuto fino all’ultimo secondo».In casa della Brictense, il Quattro Strade viene battuto 3-0. Spavento, al decimo del primo tempo, per il malore accusato da un giocatore ospite, R.G, che, avvertendo un dolore al torace, è stato trasportato cosciente all’ospedale de Lellis di Rieti. Ora il giovane sta meglio, ma è ancora ricoverato presso il nosocomio reatino per gli accertamenti del caso.La società Quattro Strade informa, inoltre, di aver presentato ricorso per la sconfitta per 3-1, avvenuta la scorsa settimana, contro il Real Monterotondo Scalo. Il motivo – a detta della squadra cittadina – è che i vincitori avrebbero schierato ben cinque fuoriquota.Infine, weekend da cancellare per il Selci, spazzato via 11-0 proprio dai padroni di casa del Real Monterotondo Scalo. Tiziano Fioravanti, direttore sportivo dei sabini: «Il calcio giovanile non è più quello di una volta. Oggi le troppe distrazioni portano spesso i ragazzi lontano dai campi di calcio soprattutto durante gli allenamenti, svolti ultimamente sempre con poche persone. A causa di ciò, è difficile preparare le partite. Inoltre, in questo fine settimana, tra squalificati, infortunati e influenzati, avevamo a disposizione una rosa di soli 11 giocatori. Al di là di tutto, lavoreremo con molta dedizione per migliorare la situazione».Turno di riposo osservato da Cantalice (capolista), Equicola e Poggio Nativo.Cantalice 28; Real Monterotondo Scalo 27; Poggio Mirteto, Quattro Strade 22; Passo Corese 18; Brictense 14; Poggio Nativo 13; Selci 12; Maglianese 9; Equicola 7; Spes Poggio Fidoni 3. Si sono ritirate Amatrice e Salto Cicolano.