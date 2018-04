di Raffaella Di Claudio

RIETI - Finisce sotto il furgone guidato dal collega. Un operaio, A.G., 62 anni originario della provincia di Caserta, dipendente di una ditta che svolge lavori per conto delle Ferrovie dello stato italiane è stato investito dal mezzo guidato da un atro operaio della società. E' accaduto intorno alle 12 e 30 all’interno dell’area ferroviaria di Poggio Mirteto Scalo.



Il furgone stava uscendo in retromarcia dalla stazione, quando per cause attualmente al vaglio della Polfer di Orte che sta indagando sull’accaduto, ha travolto il 62enne.



Per ricostruire la dinamica, gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze di quanti erano presenti nell’area ferroviaria. C’è da capire se l’autista non abbia visto il collega e lo abbia urtato, travolgendolo o se l’uomo sia inciampato andando a cadere sotto al mezzo.



Il 62enne lamentava forti dolori al torace e ha riportato una ferita alla testa. Al momento dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto e gli operatori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato l’operaio all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove è stato ricoverato con una prognosi di 40 giorni.

