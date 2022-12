Poggio Mirteto non finalizza: secondo stop di fila, passa il Soccer Academy 0-1. Domenici: «Errori anche miei»

RIETI - Il Poggio Mirteto non riesce a ritrovare il successo, anche in casa passano gli ospiti: con l’Athletic Soccer Academy è 0-1. I mirtensi perdono la seconda posizione.

La gara

Match che parte male per i padroni di casa: al 7’ su una ripartenza gli ospiti passano in vantaggio e chiudono la gara. Abbassano i ritmi e svolgono un’ottima fase difensiva. Nel corso del primo tempo nessun’altra occasione nitida da registrare ma Poggio Mirteto che tiene il pallino del gioco.

Nella ripresa i mirtensi provano ad avere una reazione, il più pericoloso è Mirko Luciani su più occasioni. In una fra tante la palla si insacca in rete ma il direttore di gare annulla il gol su per un tocco di mano. Sfortuna ed errori sotto porta sono protagonisti degli ultimi minuti. Il gol non arriva e i romani si prendono i tre punti.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Una gara controllata bene, abbiamo fatto tanto gioco, ma non siamo stati bravi a finalizzare. Ho negli occhi almeno 6, 7 occasioni nette che un po’ per sfortuna ed un po’ per errori non abbiamo saputo sfruttare. Loro bravi a fare gol su una nostra disattenzione clamorosa e poi bravissimi a giocare col coltello tra i denti per difendere il vantaggio. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno dato tutto, posso solo analizzare i miei errori e da lì ripartire».