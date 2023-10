Poggio Mirteto, mezzo passo falso sul campo del Setteville: 2-2. Domenici: «Poco attenti»

RIETI - Passo falso del Poggio Mirteto, un pari amaro. In casa del Setteville Caserosse termina 2-2. I mirtensi lasciano due punti. È il secondo pari consecutivo.

La gara

Poggio Mirteto che parte forte: al 14’ dopo gli sviluppi di una punizione la palla arriva su Colamedici che non sbaglia calciando sul palo del portiere. Bene i mirtensi per tutti i primi 45’.

La ripresa parte sulla stessa riga del primo tempo. I ragazzi di mister Domenici partono ancora bene andando sullo 0-2 grazie a Del Vecchio che al secondo minuto su verticalizzazione di Mirko Luciani prima salta il portiere poi appoggia in rete. La gara sembra andare a senso unico ma al 70’ i padroni di casa accorciano le distanze su punizione.

Al 75’ dopo uno scontro di gioco Valerio luciani rimane a terra per cinque minuti poi si riprede a torna fra i pali. Il Poggio Mirteto prova a chiudere la gara con Del Vecchio, Ciaccio e Paoloni ma il risultato non si sblocca e all’ottavo minuto di recupero arriva il pari del Setteville che sfrutta una disattenzione difensiva sugli sviluppi di un fallo laterale in fase offensiva trovando il 2-2.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Il calcio è strano, dispiace per il risultato perché erano tre punti da portare a casa. Siamo stati poco attenti nei minuti finali e sulle punizioni. Mi ero raccomandato di non fare falli nella nostra tre quarti. Sono rammaricato, ancora un gol su punizione».