Poggio Mirteto sconfitto 1-0 dallo Zena Montecelio. Domenici: «Gambe pesanti, ma spirito giusto»

RIETI - Il Poggio Mirteto chiude con una sconfitta la seconda amichevole in preparazione: sul campo dello Zena Montecelio termina 1-0. Le due compagini si sono già sfidate in campionato nella passata stagione: 4-1 in favore dei mirtensi e 3-1 in favore dei romani. Quest’ultimi per l’imminente stagione sono stati inseriti nel girone C. In programma tre amichevoli in una settimana: mercoledì 7 in casa di romani dell’Arco di Travertino (Prima categoria), sabato 10 il match in casa della juniores Nazionale del Real Monterotondo Scalo e domenica 11 in casa della Virtus Roma (Promozione).

La gara

Buon primo tempo dei mirtensi dove non hanno chiuso bene le occasioni utili per passare in vantaggio. Lo 0-0 della prima frazione si trasforma nella ripresa. Gli ospiti si allungano e mancano di concentrazione: un retro passaggio al portiere del difensore centrale biancorosso si infila in rete. Sfortunati i ragazzi di mister Domenici.

Le parole del tecnico Antonio Domenici

«Siamo stati sfortunati ma nel complesso sono contento della prestazione svolta. I ragazzi stanno soffrendo i carichi di lavoro delle settimane ma non mollano di un centimetro. Continuiamo così».