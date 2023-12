Poggio Mirteto prova a ripartire: al Valletonda il fanalino di coda Tor Lupara. Pieroncini: «Faremo grande gara»

RIETI - Il Poggio Mirteto prova a ritrovare la serenità prima della sosta. I mirtensi tornano al Valletonda prima della sosta, ospite è il Tor Lupara, fanalino di coda del girone B. Domani alle 14:30 il match valido per la sedicesima giornata.

La formazione di mister Chini è momentaneamente incastrata nella zona calda della classifica. Con 18 punti i biancorossi sono undicesimi. Gli ospiti sono la squadra che ha meno gol fatti (8) e più gol subiti (35). Non è ammesso passo falso.

Le parole del ds Alessandro Pieroncini

«Sarà come sempre una partita complicata visto il periodo non troppo positivo, ma sono sicuro che scenderemo in campo con la grinta ed il carattere giusto per prenderci i tre punti. Vogliamo chiudere in bellezza l'anno solare e trascorrere le festività natalizie in tranquillità. Sono sicuro che faremo una grande gara».