Poggio Mirteto crolla nel finale e subisce il 3-0 dello Sporting Montesacro. Domenici: «Primo tempo dominato»

RIETI - Il Poggio Mirteto non riesce a dare continuità ai risultati: passa lo Sporting Montesacro 3-0. I padroni di casa fanno tre gol negli ultimi minuti della gara, tutti su calcio da fermo. Poco cambia in classifica ma i mirtensi devono ritrovare i risultati in questo finale di stagione.

La gara

Poggio Mirteto che arriva alla gara senza Calabresi e Marcelli.

I mirtensi fanno la gara per 60’ poi spegono la luce. Primo tempo dominato dai sabini che collezionano almeno quattro occasioni da gol con Del Vecchio, Paoloni, Lucas, Ciaccio. Termina 0-0 la prima frazione.

Nella ripresa il Poggio Mirteto continua a spingere poi intorno al 15’ inizia a salire lo Sporting Montesacro. Al 30’ su punizione dal limite il gol che sblocca la gara. Poco dopo su corner il raddoppio e nei minuti di recupero su rigore il tris dello Sporting.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Abbiamo dominato la gara per almeno tre quarti del tempo poi siamo scesi mentalmente. Abbiamo subito tre gol nell’ultimo quarto d’ora, tutti su calci da fermo l’ultimo nei minuti di recupero. Ho visto i miei ragazzi presenti, potevamo passare in vantaggio nel primo tempo ma non ci siamo riusciti. Sono soddisfatto per aver fatto esordire due giovani della juniores nei minuti finali della gara».