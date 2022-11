Poggio Mirteto non perde colpi: Sporting Montesacro ko 1-0 e -1 dalla vetta. Domenici: «Gara perfetta»

RIETI - Il Poggio Mirteto fa la parte della grande in questo campionato di Promozione. Al comunale di Poggio Nativo batte anche il quotato Sporting Montesacro: termina 1-0. I mirtensi si posizionano ora al secondo posto in solitaria a -1 dal Settebagni. La crescita dei ragazzi biancorossi è sotto gli occhi di tutti. I fratelli Luciani sono i protagonisti del match.

La gara

Poggio Mirteto che si presenta in senza gli infortunati Del Vecchio, Nobili, Marcelli e Avenali. Manca tanta esperienza da parte dei mirtensi a fronte di una grande qualità dello Sporting.

Primo tempo che parte forte, rimi alti e match che tiene il pubblico sempre con il fiato sul collo. Meglio i mirtensi in due occasioni ma il risultato rimane invariato.

Nella ripresa lo Sporting parte meglio nei primi 10’. Al 12’ viene atterrato un giocatore ospite in area, per il direttore di gara è calci di rigore. Dal dischetto Valerio Luciani intuisce a respinge salvando il risultato. 5’ più tardi è calcio di rigore per i sabini: dal dischetto si presenta il fratello dell’estremo difensore, Mirko Luciani. Questa volta lui non sbaglia ed è 1-0 Poggio Mirteto. Il gol fa riaccendere i padroni di casa che vanno più volte vicino al raddoppio ma per due volte i difensori ospiti salvano sulla linea.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Gara perfetta. I ragazzi hanno lavorato bene in settimana sia a livello atletico, che tattico e mentale. Ed oggi l’hanno interpretata benissimo. Sono fiero di questi ragazzi e sono orgoglioso di come Staff e Società mi stanno aiutando: ma io sono uno “strano” e pretendo continuità di atteggiamento, perciò piedi per terra e pedalare! Voglio, per una volta, elogiare alcuni individui a livello personale. Avenali, il mio capitano, che nonostante le difficoltà lavorative mi sta testando accanto con un amore spropositato per questa maglia. Fiori, il mio giocatore/uomo ideale, che per difficoltà lavorative e di studio sta attraversando un momentaccio ma nonostante tutto è rimasto al mio fianco. Thau, un 2004, che incarna perfettamente lo stile mirtense e che oggi per me è stato migliore in campo. Bene così, adesso lavoriamo a testa bassa e prepariamoci per la prossima sfida. Vittoria dedicata al mio secondo Luca Maccia perché sta passando giorni fisicamente difficili».