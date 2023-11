Poggio Mirteto cerca il pass per gli ottavi di Coppa: c'è da superare l'ostacolo Sorianese

RIETI - Il Valletonda attende i suoi ragazzi: domani alle 14:30 il match valido per il ritorno dei 16esimi di Coppa Italia di Promozione. Ospite dei mirtensi è la Sorianese, fomrazione pirma in classifica nel girone A di Promozione.

Il match di andata è terminato 2-2 grazie alle reti mirtensi di Luciani e Morelli. Risultato che dà ai sabini qualche possibilità in più per il passaggio del turno: oltre ad una vittoria, per accedere agli ottavi è necessario un pareggio quale 0-0 o 1-1, mentre con il 2-2 si andrebbe ai calci di rigore. Il Poggio Mirteto arriva da tre risultati utili consecutivi, l’ultimo il pareggio a reti inviolate in casa contro il Real San Basilio.

Gli ospiti arrivano invece da una sconfitta, per 1-2 contro il Palocco, nel girone A di Promozione e da risultati altalenanti nelle ultime quattro gare.

Le parole del ds Alessandro Pieroncini

«Contro il Real San Basilio non abbiamo raccolto i tre punti per questione di episodi e di centimetri. È stata una partita approcciata con l’atteggiamento giusto. Domani abbiamo l’opportunità di continuare il nostro momento positivo. I ragazzi stanno bene mentalmente. Di fronte avremo una squadra importante e i ragazzi sapranno trovare da soli le motivazioni giuste. La società tiene molto a questo passaggio del turno».